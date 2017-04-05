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Barzani'nin temsilcisinden küstah açıklama
Barzani'nin temsilcisinden küstah açıklama

IKBY Başkanı Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, Kerkük kent yetkililerine ulusal birlik çağrısı yaparak kente çekilen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının indirilmesini istemesine rağmen, Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek. Bu yönde bir karar alınacaksa Kerkük İl Meclisi tarafından alınmalı. Sadece onlar böyle bir kararı verebilir" ifadelerini kullandı..

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden bir heyet Kerkük meselesi ile bağımsızlık referandumu konularını görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunuyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek. Bu yönde bir karar alınacaksa Kerkük İl Meclisi tarafından alınmalı. Sadece onlar böyle bir kararı verebilir" ifadelerini kullandı.

Kerkük'ün yerel yönetimini oluşturan il meclisi 28 Mart'ta kentteki resmi binalara Irak federal bayrağının yanısıra Kürdistan bölgesi bayrağını çekme kararını onaylamıştı.



İlgili Konular IKBY bayrak Irak IKBY Peşmerge
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