Barzani'nin temsilcisinden küstah açıklama

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Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin, Kerkük kent yetkililerine ulusal birlik çağrısı yaparak kente çekilen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının indirilmesini istemesine rağmen, Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek. Bu yönde bir karar alınacaksa Kerkük İl Meclisi tarafından alınmalı. Sadece onlar böyle bir kararı verebilir" ifadelerini kullandı..
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden bir heyet Kerkük meselesi ile bağımsızlık referandumu konularını görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunuyor.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek. Bu yönde bir karar alınacaksa Kerkük İl Meclisi tarafından alınmalı. Sadece onlar böyle bir kararı verebilir" ifadelerini kullandı.
Kerkük'ün yerel yönetimini oluşturan il meclisi 28 Mart'ta kentteki resmi binalara Irak federal bayrağının yanısıra Kürdistan bölgesi bayrağını çekme kararını onaylamıştı.
Irak'ın mevcut petrol üretiminin yüzde 40'ı Kerkük'te gerçekleşiyor. ABD işgali öncesi 850 bin kişinin yaşadığı Kerkük'ün nüfusu, 2003 sonrası KYB ve KDP'nin yaptırdığı gayrimeşru göçle Kürtler lehine artırıldı
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IKBY Başkanı Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek." dedi
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