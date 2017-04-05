16:38, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Vucic karşıtları üç gündür protestoda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'da hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vucic'in kazanması seçimler üzerinde dolanan tartışmaları sona erdirmedi. Seçimlere hile karıştırdığı ileri sürülen Vucic'i protesto eden muhalifler Belgrad sokaklarını dolduruyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Sırp İlerleme Partisi (SNS) Lideri Aleksandar Vuçiç'in zaferiyle sonuçlanan seçimlerden bu yana üç gündür kalabalık protesto eylemleriyle çalkalanıyor. Protestocular, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor. Sırbistan hükumet yetkilileri ise, başkent Belgrad'da meclis önünde toplanan yüzlerce göstericinin muhalefet partileri tarafından organize edildiklerini iddia ediyor.

NÜFUS ÜZERİNDEN İSTATİSTİK İTİRAZI

Muhalifler, Cumhuriyet Seçim Kurulunun yaklaşık 7 milyon Sırbistan vatandaşının yaşadığı ülkede 6,7 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğuna ilişkin verilerinin gerçek olamayacağını kaydediyor.

Verilerin ülkede 18 yaşın altındaki nüfusun sadece 400 bin civarında olduğu manasına geleceğini ve Sırbistan'da sadece 2015 yılında 65 bin kişinin dünyaya geldiğini ifade eden eylemciler, rakamların Başbakan Aleksandar Vuçiç'in seçim hilesini gözler önüne serdiğini öne sürüyor. Muhalif aktivistler, Cumhuriyet Seçim Kurulu âzâlarının değiştirilmesi ve seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

VUCİC'İN ILIMLI POLİTİKAYA YÖNELMESİ

Beş yıldır iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) ve Aleksandar Vucic döneminde ülkede muhalefetin neredeyse kaybolduğu öne sürülüyor.

Bulgaristan seçimlerindeki gibi Sırbisan'da da muhaliflerin birleşip Vucic'in liderliğine son verilmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

1990'larda Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç döneminde görev yapan Vucic, bir zamanlar radikal bir Sırp milliyetçisiydi. Ancak 2008'de daha ılımlı Sırp İlerleme Partisi'ni kurarak milliyetçi geçmişiyle arasına mesafe koymuştu. Vucic, son yıllarda uzlaşma çağrıları yapıyor.

2015'te Srebrenitsa Katliamı'nın 20. yılı anma törenlerinde kalabalığın taş atarak tepki göstermesi üzerine, törenden kaçmak zorunda kalmıştı.

Vucic, katliam zamanında meclis üyesiydi ve katliamın ardından "Bir Sırp öldürürseniz, 100 Müslümanı öldürürüz" sözünü söylemişti.

YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?

Şimdi asıl sorun Vucic'in Başbakan koltuğuna kimi oturtacağı. Yeni Başbakan'ın yol haritasının nasıl olacağı merak konusu. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İmar Bakanı Zorana Mihajlović'in ismi medyada öne çıkıyor. Bir diğer iddia ise Vucic'in yerine koltuğu devredeceği güvenli birini bulana kadar yetkilerini genişletme yolunu seçeceği.