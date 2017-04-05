Vucic karşıtları üç gündür protestoda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sırbistan'da hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vucic'in kazanması seçimler üzerinde dolanan tartışmaları sona erdirmedi. Seçimlere hile karıştırdığı ileri sürülen Vucic'i protesto eden muhalifler Belgrad sokaklarını dolduruyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Sırp İlerleme Partisi (SNS) Lideri Aleksandar Vuçiç'in zaferiyle sonuçlanan seçimlerden bu yana üç gündür kalabalık protesto eylemleriyle çalkalanıyor. Protestocular, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor. Sırbistan hükumet yetkilileri ise, başkent Belgrad'da meclis önünde toplanan yüzlerce göstericinin muhalefet partileri tarafından organize edildiklerini iddia ediyor.
NÜFUS ÜZERİNDEN İSTATİSTİK İTİRAZI
Muhalifler, Cumhuriyet Seçim Kurulunun yaklaşık 7 milyon Sırbistan vatandaşının yaşadığı ülkede 6,7 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğuna ilişkin verilerinin gerçek olamayacağını kaydediyor.
Verilerin ülkede 18 yaşın altındaki nüfusun sadece 400 bin civarında olduğu manasına geleceğini ve Sırbistan'da sadece 2015 yılında 65 bin kişinin dünyaya geldiğini ifade eden eylemciler, rakamların Başbakan Aleksandar Vuçiç'in seçim hilesini gözler önüne serdiğini öne sürüyor. Muhalif aktivistler, Cumhuriyet Seçim Kurulu âzâlarının değiştirilmesi ve seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.
VUCİC'İN ILIMLI POLİTİKAYA YÖNELMESİ
Beş yıldır iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) ve Aleksandar Vucic döneminde ülkede muhalefetin neredeyse kaybolduğu öne sürülüyor.
Bulgaristan seçimlerindeki gibi Sırbisan'da da muhaliflerin birleşip Vucic'in liderliğine son verilmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.
1990'larda Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç döneminde görev yapan Vucic, bir zamanlar radikal bir Sırp milliyetçisiydi. Ancak 2008'de daha ılımlı Sırp İlerleme Partisi'ni kurarak milliyetçi geçmişiyle arasına mesafe koymuştu. Vucic, son yıllarda uzlaşma çağrıları yapıyor.
2015'te Srebrenitsa Katliamı'nın 20. yılı anma törenlerinde kalabalığın taş atarak tepki göstermesi üzerine, törenden kaçmak zorunda kalmıştı.
Vucic, katliam zamanında meclis üyesiydi ve katliamın ardından "Bir Sırp öldürürseniz, 100 Müslümanı öldürürüz" sözünü söylemişti.
YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?
Şimdi asıl sorun Vucic'in Başbakan koltuğuna kimi oturtacağı. Yeni Başbakan'ın yol haritasının nasıl olacağı merak konusu. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İmar Bakanı Zorana Mihajlović'in ismi medyada öne çıkıyor. Bir diğer iddia ise Vucic'in yerine koltuğu devredeceği güvenli birini bulana kadar yetkilerini genişletme yolunu seçeceği.
Irak'ın mevcut petrol üretiminin yüzde 40'ı Kerkük'te gerçekleşiyor. ABD işgali öncesi 850 bin kişinin yaşadığı Kerkük'ün nüfusu, 2003 sonrası KYB ve KDP'nin yaptırdığı gayrimeşru göçle Kürtler lehine artırıldı
DOST partisi lideri Mestan, “Seçim sonuçlarının iptalinin yanı sıra, Merkez Seçim Komisyonunun istifası, milliyetçi liderlerin dokunulmazlık zırhının kaldırılması ve soruşturulmasını istiyoruz” dedi
Belgrad'da toplanan yüzlerce kişi geçen haftaki seçimlerde Sırbistan Cumhurbaşkanı olan Vucic'i seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla protesto etti
IKBY Başkanı Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek." dedi
Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab öldürüldü
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 1998-1999 yıllarındaki savaşta işlenen suçlar nedeniyle Sırbistan'a karşı soykırım davası açmaya hazırlandıklarını söyledi
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, NATO ve ABD’nin ordunun kurulmasına karşı olmadığını, ancak kurulması şekli konusunda görüş ayrılığın olduğunu söyledi
Somali'de kuraklık ve kolera salgını nedeniyle şubattan beri en az 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
AB'nin birlikten çıkması karşılığında Birleşik Krallık'tan 50 milyar dolar talep ettiğini söyleyen Eski UKIP Lideri Farage, "Mafya gibi davranıyorsunuz, bize rehin muamelesi yapıyorsunuz. Biz sizin rehineniz değiliz. Gitmekte özgürüz" dedi
Kremlin, Suriye'deki kimyasal saldırının ardından, Rusya'nın Suriye'de Esed'i desteklemeye devam edeceğini ve askeri operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı
Pakistan'ın Lahor şehrinde askeri araca intihar saldırısı gerçekleştirildi
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında sinir gazının kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu açıkladı
Endonezya’da yaşayan 256 milyonluk nüfusun yaklaşık 40 milyonu heyelan riski altında bulunuyor
Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Karzai, "Afganistan'daki sorun askeri yollarla çözülemez. Siyasi bir diyalog kurmamız, siyasi bir söylem geliştirmemiz gerek" dedi
Mogadişu'daki bakanlıklar civarında bir restorana bombalı araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü
Gazze'de bir grup gösterici İsrail için casusluk yapan kişilerin cezalandırılması için "Güven içinde yaşamak için casuslara kısas uygulanmasında acele edilmeli" dedi