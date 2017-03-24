17:17, 05 Nisan 2017 Çarşamba

DOST partisi, Bulgaristan'daki seçimlerin iptalini istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan’da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi lideri Lütvi Mestan, partiyi parlamento dışında bırakan 26 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerin iptalini istedi.

Başkent Sofya’daki parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen Mestan, "Seçim sonuçlarının iptalinin yanı sıra, Merkez Seçim Komisyonunun (ZİK) istifası, milliyetçi liderlerin dokunulmazlık zırhının kaldırılması ve soruşturulmasını istiyoruz." dedi.

Mestan, Bulgaristan’daki ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin Birleşik Vatanseverler adlı koalisyonunun hükümet ortağı olmayı planladığını ancak seçim sırasında bu koalisyonun liderlerinin Türkiye’den Bulgaristan’a dönüp, burada oy kullanmak isteyen soydaşların önünde barikat kurarak, özgür seçim hakkını engellediklerini söyledi.

Kampanya sırasında DOST Partisinin sürekli düşman gösterildiğini anlatan Mestan, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve Yüksek İstinaf Mahkemesi Başkanı Lozan Panov’a başvuruda bulunarak, adil olmayan bu seçimin tamamen iptali talebinde bulunduklarını belirtti.

Mestan ayrıca, milliyetçilerin Bulgaristan’ın Türkiye’ye açılan sınır kapılarını kuşatıp, eylemlerine sözde "barışçıl protesto" süsü vermeye çalışırken Türkiye’den gelen yaşlı kişilere eziyet çektirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faşist milliyetçiler, Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına son anda sandık başında Bulgarca beyanname imzalattı. Seçim sürecini zorlaştırarak, 40 bin kişinin oy kullanmasını engellediler. Seçmenlerin önünde yasaların öngörmediği Bulgarca dil bilme kıstası getirildi. Sınır kapılarında kuşatma eylemi düzenleyip, 80 yaşındaki insanlarımızın ülkeye girişini engelleyen ırkçı örgütlerin liderlerinin ve milletvekili olarak sahip oldukları dokunulmazlık zırhının kaldırılmasını ve eylemlerinin soruşturulmasını istiyoruz."

DOST Partisinin bir parlamento gücü öz güvenine sahip olduğuna işaret eden Mestan, "DOST Partisi seçimleri kaybetmedi, pratik olarak parlamentodayız, formalite icabı parlamentonun dışındayız. Projemiz devam ediyor.” diye konuştu.

Mestan, sadece 6 aylık olan partisinin 26 Mart'ta yapılan erken parlamento seçimlere katıldığında anketlerin gösterdiği başarı oranını 15 kat aştığını, seçimde hile yapılmasaydı parlamentoya da girmiş olacağını söyledi.

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılan erken parlamento seçimlerinde DOST Partisi oyların yüzde 3'ünü alarak yüzde 4 olan seçim barajına takılmıştı.