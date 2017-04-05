Özgecan Aslan'ın hayatı beyaz perdeye aktarılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste katledilen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye aktaracak "Cennetin Kuşları" isimli sinema filminin çekimleri için hazırlıklar devam ediyor.
Film için mekan tespiti yapmak ve senaryoya son şeklini vermek için Mersin'e gelen yönetmen Ali Avcı ve yapım ekibi ilk olarak Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.
Ekibe eşlik eden baba Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgecan'ın hayatını anlatacak olan filmle kadına karşı şiddete dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Cennetin kuşları filminde Özgecan özelinde tüm kadınların ne kadar kıymetli olduğunu göstermeyi istiyoruz." dedi.
Aslan, filmle ilgili destek veren herkese teşekkür ederek, güzel bir eserin ortaya çıkacağını tahmin ettiğini söyledi.
Yönetmen Ali Avcı da kadına şiddetin önlenebilmesi için yola çıktıklarını vurgulayarak, tüm toplumda bu bilinci oluşturmak istediklerini ifade etti.
Film çekimlerinin başlamasına artık kısa bir süre kaldığını aktaran Avcı, mekan tespitleri ve filmle ilgili detayları oluşturabilmek adına ekip olarak Mersin'e geldiklerini söyledi.
Yaklaşık 15 günlük kampla senaryonun finalini yapıp oyuncu kadrosunu oluşturacaklarını aktaran Avcı, "Tüm sanat camiasının bu çalışmayı sahipleneceğini düşünüyorum. Çok iyi bir filmin hazırlığı içerisindeyiz." diye konuştu.
Avcı, çekim aşaması 4 hafta sürecek filmin Özgencan Aslan'ın doğum tarihi olan 22 Ekim'de galasının yapılıp, 25 Ekim'de tüm sinemalarda vizyona girmesinin hedeflendiğini dile getirerek filmin yurt dışında da gösterileceğini sözlerine ekledi.
Film ekibi açıklamanın ardından Özgecan'ın mezarı başında dua etti.
Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın yaşamını anlatacak "Cennetin kuşları" isimli sinema filminin çekimleri için hazırlıklar sürüyor
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