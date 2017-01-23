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Kurtulmuş: Kimyasal silahların kullanılması kabul edilmez
Kurtulmuş: Kimyasal silahların kullanılması kabul edilmez

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Kimyasal silahların kullanılması hiçbir şekilde uluslararası hukuk tarafından kabul edilmez. İnsanlara karşı kullananlar açık bir savaş suçu işlemiş olurlar" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ordu'daki programları kapsamında Ünye Devlet Hastanesini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kurtulmuş, bir gazetecinin Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin sorusuna, "Maalesef Suriye'de 7 seneyi dolduran bir savaş var. Bu savaşın ilk dönemi iç savaş şeklindeydi ama maalesef son dört yılı tam mamasıyla bir vekalet savaşı şeklinde yürüyor." yanıtını verdi.

Birtakım Suriye'nin dışındaki ülkelerin kendi bölgesel siyasetlerinin aracı olarak Suriye'deki iç savaşı kullandıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Orada vekilleri üzerinden, eli silahlı gruplar üzerinden maalesef çok ciddi şekilde savaşın devam etmesine vesile oluyorlar." ifadesini kullandı.

"TAM MANASIYLA BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

Kurtulmuş, artık buna bir son vermek gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye'de halkın istediği kalıcı ve adil bir barışın sağlanması gerekir ama maalesef hele garantör ülkelerin de garantisi altında yeni bir barış süreci, özellikle Halep'teki insanların boşaltılmasıyla birlikte Türkiye, Rusya ve İran olarak başlatılan bu süreçte biz Türkiye, Rusya ve İran olarak bu sorumluluğu üstümüze aldık. Garantörlük vazifesini aldık. Dolayısıyla ben garantör ülkelere bunu hatırlatmak istiyorum. Bütün garantör ülkeler sorumluklarını yerine getirsin. Bu kabul edilebilir bir şey değil. 650 bin sivil öldü. Canım tarihi şehirler yok oldu ve Suriye'de bu kaçıncı seferdir kimyasal silahlardır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tam manasıyla bir insanlık suçudur. Biliyorsunuz kimyasal silahların kullanılması hiçbir şekilde hiçbir uluslararası hukuk tarafından kabul edilmez. Bu silahları halka karşı, insanlara karşı kullananlar açık bir savaş suçu işlemiş olurlar. Suriye'de bu bombalamayı yapanlar savaş suçu işlemişlerdir."

Emri kim verdiyse uygulamayı kim yaptıysa bunların her birisinin savaş suçlamasının muhatabı olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Uluslararası camia bu sorunun cevabını bulmak ve bu savaş suçlularını uluslararası mahkemelere taşımak mecburiyetindir." dedi.

"BU SUÇU KİM İŞLEDİYSE ORTAYA ÇIKARILMASI LAZIM"

Kurtulmuş, saat 17.00'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Güvenlik konseyinde de bu yönde karar çıkmasını ümit ederiz ama maalesef bizim 'Dünya beşten büyüktür' dememizin altında yatan gerçek bu. Siz istediğiniz kimyasal silahı kullanın, istediğiniz hatta atom bombasını kullanın, nükleer silahları kullanın, eğer arkanızda bir takım dayılarınız varsa size bir şey olmuyor. Ümit ederiz ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'ye karşı alınacak bir kararın, bu savaş suçlarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir soruşturma talebinin kararının Rusya tarafından veto edilememesi lazım. Böylece bu suçu kim işlediyse ortaya çıkarılması lazım. Bu insanlık suçunu şiddetle kınıyoruz, nefretle kınıyoruz. Bu barbarlıktır, insanlık düşmanlığıdır."

Bu kimyasal silahlar kullanılarak çocukların, gençlerin, yaşlıların hayatlarına son verilmesinin hiçbir bakımdan kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ama bu suç sadece o bombalamaları yapanların değil, eğer gerekli tedbirler alınmaz ve bu şekilde bu katliam ortaya çıkartılmazsa uluslararası camiada bütünüyle suçlu olur. Herkes bu ağır suçun altında ezilir. Herkesi bütün ülkeleri bu konuda tedbirli olmaya, bu konuda gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." diye konuştu.



İlgili Konular Numan Kurtulmuş esed Suriye
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