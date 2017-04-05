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Musul'da 435 bin kişi yerinden oldu
Musul'da 435 bin kişi yerinden oldu

Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının yaklaşık 435 bin olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının yaklaşık 435 bin olduğu bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, düzenlediği basın toplantısında, Musul'un genelinde evlerini terk edip ülke içinde başka yerlere yerleşen iç göçmenlerin sayısının yaklaşık 435 bin olduğunu ifade etti.

Caf ayrıca, Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un batı yakasını DEAŞ'tan almak için şubat ayında, Irak güçleri tarafından, başlatılan operasyonlardan bu yana 235 bin kişinin, ekim ayından şubata kadar ise 200 bine yakın kişinin Musul'un diğer bölgelerinden göç ettiğini aktardı.

Bakan Caf, şunları kaydetti:

"ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin de desteklediği Irak güçleri, Musul'un doğu bölümünde kontrolü sağlamıştı. Ocak ayında Irak ordusuna bağlı güçler Doğu Musul'u yeniden ele geçirdi ve kentin batısını almak için mücadele ediyor. Ele geçirilen bölgelerdeki mültecilerin geri gönderilmesi amacıyla hükümetimiz 70 milyar Irak dinarı tahsis etti fakat bu miktar çok az.''

Musul'un doğu yakasını ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerini DEAŞ'tan kurtarmak için operasyonlara devam ediyor.



İlgili Konular DEAŞ ırak Musul
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