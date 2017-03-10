18:36, 05 Nisan 2017 Çarşamba

TSK jetleri Bitlis'te 6 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi



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Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altı terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altı PKK'lı etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi üzerine dün Bitlis kırsalına hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca PKK'ya ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altı PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü.

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