19:49, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Trump'un Başstratejisti Bannon'un görevine son verildi





ABD Başkanı Donald Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon'ın, Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevine son verildiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon'ın, Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevine son verildiği belirtildi.

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