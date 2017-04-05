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Sırbistan'da Erdoğan'a destek mitingi | FOTO
Sırbistan'da Erdoğan'a destek mitingi | FOTO

Sırbistan Türkleri Derneği tarafından Novi Pazar şehrinde "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek" sloganıyla miting düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'ın güneyinde, Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek" sloganıyla miting yapıldı.

Sırbistan Türkleri Derneği tarafından gerçekleştirilen mitingde, Türkiye'de yaşayan ve oy kullanma hakkı bulunan Sancak kökenli vatandaşlara 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oyu kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Dernek Başkanı Alija Sahovic, Sancak'ta ve Sırbistan genelinde yaşayan Müslümanların 16 Nisan'daki halk oylamasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, Türkiye ile İslam dini arasında koparılmaz bağlar olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemekten vazgeçmeyeceklerini söyleyen Sahovic, "Sırbistan'daki Müslümanlar olarak, sonsuz bir sevgiyle bağlı olduğumuz Türkiye'yi ve çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kalpten destekliyoruz." dedi.

Sahovic, 16 Nisan'ın hem Türkiye hem de Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar için "zafer günü" olacağını belirterek, Sırbistan'daki Müslümanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küresel siyaset sahnesinin önemli bir faktörü ve İslam dünyasının önderi olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin, Balkanlar'daki Müslümanların büyük bir destekçisi olduğunu kaydeden Sahovic, "Türkiye, varlığımızı sürdürmemizin ve gelişmemizin garantörü, önemli bir müttefik, büyük bir dosttur." dedi.

"ERDOĞAN, MÜSLÜMAN ÜMMETİNİN EN BÜYÜK ÜMİDİ"

Sahovic, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman ümmetinin en büyük umudu olduğunu ifade ederek, 16 Nisan'daki halk oylamasının tüm Müslümanlar için önemli olduğunu, tüm Müslümanların Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldığını kaydetti.

Mitinge katılan Dzafer Aljovic de iyi bir insan olduğu ve Türkiye'yi güçlü bir ülke haline getirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirterek, "Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdi. Kendisi ve Türk halkı için en hayırlısını diliyorum." dedi.

Novi Pazarlıların da yoğun ilgi gösterdiği mitingde, katılımcılara üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu tişört ve şallar, Türk bayrakları ve üzerinde "kararımız evet" yazan şekerleme dağıtıldı.

 



İlgili Konular Sırbistan Erdoğan
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