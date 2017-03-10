Hakkari kırsalına hava harekatında 8 PKK'lı öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalı Çilekli Tepe'deki askeri üs bölgesine uzun namlulu silahla ateş açan PKK mensupları, İnsansız Hava Aracıyla tespit edildi.
F16 uçaklarına yerleri bildirilen PKK üyeleri, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Başbakan Yardımcısı Kaynak, "İdlib'de yaşananla Halepçe'de yaşananların ne farkı var. İdlib'te o bombanın vurduğu Arap, Halepçe'de vurdukları Kürt. Ne farkı var? İkisi de insan" dedi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altı terörist etkisiz hale getirildi
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Kimyasal silahların kullanılması hiçbir şekilde uluslararası hukuk tarafından kabul edilmez. İnsanlara karşı kullananlar açık bir savaş suçu işlemiş olurlar" dedi
Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın yaşamını anlatacak "Cennetin kuşları" isimli sinema filminin çekimleri için hazırlıklar sürüyor
Yozgat'ta Belediye tarafından iki noktada oluşturulan kütüphanelerle, vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması hedefleniyor
Bahçeli, Kerkük kentindeki kamu binalarına IKBY bayrağının çekilmesiyle çıkan krize ilişkin, Başbakan'dan randevu istedi.
Başbakan Yıldırım, "İzmir'in Marmaray'ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 149,3 lirayı gördü
İstanbul Boğazı'nda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.
FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ile 4 kişi hakkında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
Hatay Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların 613 lira tutan SGK primleri devlet tarafından karşılanacağını, tüm güvenlik korucularının da sigortalı hale getirileceğini açıkladı
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için üç ayrı bölgede oy kullanmaya başladı