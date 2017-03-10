19:58, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Hakkari kırsalına hava harekatında 8 PKK'lı öldürüldü



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Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalı Çilekli Tepe'deki askeri üs bölgesine uzun namlulu silahla ateş açan PKK mensupları, İnsansız Hava Aracıyla tespit edildi. F16 uçaklarına yerleri bildirilen PKK üyeleri, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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