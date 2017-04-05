20:12, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Kazakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi atandı





Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğine, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Abzal Saparbekulı atandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğine, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Abzal Saparbekulı atandı. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Saparbekulı'yı Ankara Büyükelçisi olarak atamasıyla ilgili kararı, Cumhurbaşkanlığı resmi sayfasında yayımlandı. Saparbekulı, bugüne kadar Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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