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Paris’te terör alarmı
Paris’te terör alarmı

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki patlamadan sonra Paris’te toplu taşıma araçlarında polise gerekçesiz kimlik sorma ve üst baş arama yetkisi verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'in Emniyet Müdürü Michel Cadot, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki terör saldırısından sonra başkentte toplu taşıma araçlarında geçici olarak polise gerekçesiz kimlik sorma, üst, baş ve valiz arama izni verdi.

Cadot tarafından olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde yayınlanan genelgede, bugün 07.00 - 22.00 saatleri için polise verilen bu yetkinin gerektiği takdirde uzatılabileceği bildirildi.

RTL televizyon kanalı, valilik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde bu genelgenin, St. Petersburg metrosundaki patlamanın ardından alınan önlemler çerçevesinde yayınlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, St. Petersburg'daki saldırının ardından özellikle metro istasyonları ve tren garlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve buralara polisin yanı sıra ilave jandarma birliklerinin de gönderildiği bildirilmişti.



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