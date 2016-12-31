20:53, 05 Nisan 2017 Çarşamba

31 hakim ve savcının görev yeri değişti





HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesince yayımlanan kararnameyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSYK'nın internet sitesinde, adli yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi yayınlandı. Buna göre adli yargıda 31 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

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