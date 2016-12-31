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31 hakim ve savcının görev yeri değişti
31 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesince yayımlanan kararnameyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSYK'nın internet sitesinde, adli yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi yayınlandı.

Buna göre adli yargıda 31 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.



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31 hakim ve savcının görev yeri değişti
31 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti
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