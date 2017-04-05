20:54, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel görüşmesinde belirlenen ortak anlayışın yol haritasının detayları belli oldu. Buna göre, 7 Nisan Cuma günü okullarda Enosis kutlama kararının ortadan kaldırılması ve 11 Nisan Salı günü de Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Brüksel'de bir buçuk saat süren görüşmede, 7 Nisan Cuma günü Rum Meclisi'nden müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan Salı günü için öngörülen görüşmenin de gerçekleşmeyeceğinin netleştirildiği bildirildi.

Bu çerçevede, Rum Meclisi'nden söz konusu kararın çıkmaması durumunda salı günü devam etmesi öngörülen müzakerelerin başlamasının mümkün olamayacağı ve bunun sorumluluğunun Rum tarafında olacağı hususunda da Guterres'in Akıncı'nın yaklaşımıyla aynı çerçevede bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

Görüşmede, "Geçtiğimiz yüzyılda kalan Enosis referandumunun okullarda kutlanmasının basit bir adım değil, Kıbrıs'ın geleceği için ciddi endişe duyulmasına ortam hazırlayan stratejik bir karar" olarak görüldüğü ifade edildi.

Müzakerelerin hangi çerçevede başlayabileceğinin ele alındığı görüşmede, Akıncı ile Guterres’in anlayış birliğine vardığı, 7 Nisan Cuma günü itibariyle Rum Meclisinin alacağı kararla başlayacak yol haritasında tam bir mutabakat içinde oldukları öğrenildi.

Görüşmenin öngörülenden çok daha uzun sürdüğü ve 4 temel başlığın gündemi oluşturduğu belirtilirken, Akıncı’nın Rum Meclisi’nin, faşist Rum Ulusal Halk Cephesinin (ELAM) önerisi üzerine aldığı Enosis'in okullarda kutlanmasına ilişkin kararının, müzakere zeminini ortadan kaldırdığını açık bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

Görüşmenin en önemli anlayış birliğini, ivedilikle 7 Nisan Cuma günü Rum Meclisinin genel kurulunda oylanacağı duyurulan yasa önerisiyle, müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararının bertaraf edilmemesi durumunda 11 Nisan Salı günü için öngörülen görüşmenin de gerçekleştirilmeyeceği teşkil etti.

Akıncı ile Guterres’in bu noktadaki yaklaşımının bire bir örtüştüğü ifade edilirken, "Müzakere zemini ancak bu kararın ortadan kalkması ile oluşabilecek" görüşü dile getirildi.

Görüşmenin ikinci ağırlıklı başlığını ise, aylar önce açıklanan güven artırıcı önlemlerin Kıbrıs Rum tarafının anlaşılması güç gerekçelerle uygulamaya koymaktan kaçınmasının yarattığı rahatsızlık oluşturdu.

Akıncı'nın BM Genel Sekreterine, Rum lider Anastasiadis ile kararlaştırarak kamuoylarına açıklanan güven artırıcı önlemlerin bir statü meselesi değil, tümüyle hedeflenen federal çözümün her iki toplumun ortak yararına olduğu anlayışının gelişmesine katkı yapmasının hedeflendiği ve gündelik yaşamı kolaylaştırmaya yönelik olduğunun ifade ettiği öğrenildi.

Akıncı-Guterres görüşmesinin üçüncü başlığında ise, Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitliğe ilişkin konulardaki olumsuz tavrında ısrar etmesinin sürece yaptığı olumsuz etki ayrıntılı olarak ele alındı.

Görüşmenin ağırlıklı bir diğer başlığını da federal çözüm karşıtı ırkçı parti ELAM'ın, federal çözüm yönündeki çalışmalara olumsuz yaklaşımı ve zaman zaman Rum Meclisi’nin gündemine bu yönde yaptığı önerilerin federal çözüm perspektifi açısından oluşturduğu riskler olduğu bildirildi.