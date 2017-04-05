Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:56, 05 Nisan 2017 Çarşamba
Kıbrıs
20:54, 05 Nisan 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu
Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri Guterres ile Brüksel görüşmesinde belirlenen ortak anlayışın yol haritasının detayları belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel görüşmesinde belirlenen ortak anlayışın yol haritasının detayları belli oldu. Buna göre, 7 Nisan Cuma günü okullarda Enosis kutlama kararının ortadan kaldırılması ve 11 Nisan Salı günü de Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Brüksel'de bir buçuk saat süren görüşmede, 7 Nisan Cuma günü Rum Meclisi'nden müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan Salı günü için öngörülen görüşmenin de gerçekleşmeyeceğinin netleştirildiği bildirildi.

Bu çerçevede, Rum Meclisi'nden söz konusu kararın çıkmaması durumunda salı günü devam etmesi öngörülen müzakerelerin başlamasının mümkün olamayacağı ve bunun sorumluluğunun Rum tarafında olacağı hususunda da Guterres'in Akıncı'nın yaklaşımıyla aynı çerçevede bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

Görüşmede, "Geçtiğimiz yüzyılda kalan Enosis referandumunun okullarda kutlanmasının basit bir adım değil, Kıbrıs'ın geleceği için ciddi endişe duyulmasına ortam hazırlayan stratejik bir karar" olarak görüldüğü ifade edildi.

Müzakerelerin hangi çerçevede başlayabileceğinin ele alındığı görüşmede, Akıncı ile Guterres’in anlayış birliğine vardığı, 7 Nisan Cuma günü itibariyle Rum Meclisinin alacağı kararla başlayacak yol haritasında tam bir mutabakat içinde oldukları öğrenildi.

Görüşmenin öngörülenden çok daha uzun sürdüğü ve 4 temel başlığın gündemi oluşturduğu belirtilirken, Akıncı’nın Rum Meclisi’nin, faşist Rum Ulusal Halk Cephesinin (ELAM) önerisi üzerine aldığı Enosis'in okullarda kutlanmasına ilişkin kararının, müzakere zeminini ortadan kaldırdığını açık bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

Görüşmenin en önemli anlayış birliğini, ivedilikle 7 Nisan Cuma günü Rum Meclisinin genel kurulunda oylanacağı duyurulan yasa önerisiyle, müzakere sürecinin zeminini ortadan kaldıran Enosis'in okullarda kutlanması kararının bertaraf edilmemesi durumunda 11 Nisan Salı günü için öngörülen görüşmenin de gerçekleştirilmeyeceği teşkil etti.

Akıncı ile Guterres’in bu noktadaki yaklaşımının bire bir örtüştüğü ifade edilirken, "Müzakere zemini ancak bu kararın ortadan kalkması ile oluşabilecek" görüşü dile getirildi.

Görüşmenin ikinci ağırlıklı başlığını ise, aylar önce açıklanan güven artırıcı önlemlerin Kıbrıs Rum tarafının anlaşılması güç gerekçelerle uygulamaya koymaktan kaçınmasının yarattığı rahatsızlık oluşturdu.

Akıncı'nın BM Genel Sekreterine, Rum lider Anastasiadis ile kararlaştırarak kamuoylarına açıklanan güven artırıcı önlemlerin bir statü meselesi değil, tümüyle hedeflenen federal çözümün her iki toplumun ortak yararına olduğu anlayışının gelişmesine katkı yapmasının hedeflendiği ve gündelik yaşamı kolaylaştırmaya yönelik olduğunun ifade ettiği öğrenildi.

Akıncı-Guterres görüşmesinin üçüncü başlığında ise, Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitliğe ilişkin konulardaki olumsuz tavrında ısrar etmesinin sürece yaptığı olumsuz etki ayrıntılı olarak ele alındı.

Görüşmenin ağırlıklı bir diğer başlığını da federal çözüm karşıtı ırkçı parti ELAM'ın, federal çözüm yönündeki çalışmalara olumsuz yaklaşımı ve zaman zaman Rum Meclisi’nin gündemine bu yönde yaptığı önerilerin federal çözüm perspektifi açısından oluşturduğu riskler olduğu bildirildi.



İlgili Konular Mustafa Akıncı Antonio Guterres KKTC
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kıbrıs Haberleri
Trump'tan Suriye'ye müdahale sinyali
Trump'tan Suriye'ye müdahale sinyali

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal silahlı saldırıya ilişkin, "Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez" dedi
Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu
Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri Guterres ile Brüksel görüşmesinde belirlenen ortak anlayışın yol haritasının detayları belli oldu
Paris te terör alarmı
Paris’te terör alarmı

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki patlamadan sonra Paris’te toplu taşıma araçlarında polise gerekçesiz kimlik sorma ve üst baş arama yetkisi verildi
Hollande'dan Esed rejimi için yaptırım talebi
Hollande'dan Esed rejimi için yaptırım talebi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Esed rejimine, İdlib'deki kimyasal saldırı konusunda yapılacak araştırma sonucunda yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi
BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplandı
BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplandı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı başkent Washington’un yaklaşık 10 kilometre yakınında düştü
Sırbistan'da Erdoğan'a destek mitingi FOTO
Sırbistan'da Erdoğan'a destek mitingi | FOTO

Sırbistan Türkleri Derneği tarafından Novi Pazar şehrinde "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek" sloganıyla miting düzenlendi
İşgal güçleri Arakib köyünü 111'inci kez yıktı
İşgal güçleri Arakib köyünü 111'inci kez yıktı

İsrail, ülkenin güneyindeki Negev çölünde bulunan 13 haneli El-Arakib köyünü 111'inci kez yıktı
Trump'un Başstratejisti Bannon'un görevine son verildi
Trump'un Başstratejisti Bannon'un görevine son verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon'ın, Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevine son verildiği belirtildi
Musul'da 435 bin kişi yerinden oldu
Musul'da 435 bin kişi yerinden oldu

Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının yaklaşık 435 bin olduğu bildirildi
Kerkük'ün quot tartışmalı quot statüsü
Kerkük'ün "tartışmalı" statüsü​

Irak'ın mevcut petrol üretiminin yüzde 40'ı Kerkük'te gerçekleşiyor. ABD işgali öncesi 850 bin kişinin yaşadığı Kerkük'ün nüfusu, 2003 sonrası KYB ve KDP'nin yaptırdığı gayrimeşru göçle Kürtler lehine artırıldı
DOST partisi Bulgaristan'daki seçimlerin iptalini istedi
DOST partisi, Bulgaristan'daki seçimlerin iptalini istedi

DOST partisi lideri Mestan, “Seçim sonuçlarının iptalinin yanı sıra, Merkez Seçim Komisyonunun istifası, milliyetçi liderlerin dokunulmazlık zırhının kaldırılması ve soruşturulmasını istiyoruz” dedi
Vucic karşıtları üç gündür protestoda
Vucic karşıtları üç gündür protestoda

Belgrad'da toplanan yüzlerce kişi geçen haftaki seçimlerde Sırbistan Cumhurbaşkanı olan Vucic'i seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla protesto etti
Barzani'nin temsilcisinden küstah açıklama
Barzani'nin temsilcisinden küstah açıklama

IKBY Başkanı Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek." dedi
Afganistan'da DEAŞ liderlerinden biri öldürüldü
Afganistan'da DEAŞ liderlerinden biri öldürüldü

Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab öldürüldü
Kosova Sırbistan'a soykırım davası açmaya hazırlanıyor
Kosova, Sırbistan'a soykırım davası açmaya hazırlanıyor

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 1998-1999 yıllarındaki savaşta işlenen suçlar nedeniyle Sırbistan'a karşı soykırım davası açmaya hazırlandıklarını söyledi

Haberler

Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor
Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor

Akıncı'dan müzakereler için 'Enosis' şartı
Akıncı'dan müzakereler için 'Enosis' şartı

Akıncı ile Anastasiadis Nisan'da bir araya gelecek
Akıncı ile Anastasiadis Nisan'da bir araya gelecek

KKTC'de referandum için sandığa erken gidilecek
KKTC'de referandum için sandığa erken gidilecek

Çavuşoğlu: Türkiye ve KKTC Kıbrıs'ta çözüm için kararlı
Çavuşoğlu Türkiye ve KKTC Kıbrıs'ta çözüm için kararlı

Akıncı: En büyük beklentimiz Enosis kararından dönülmesi
Akıncı En büyük beklentimiz Enosis kararından dönülmesi

KKTC erken seçime gidiyor
KKTC erken seçime gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 