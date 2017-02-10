20:59, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Trump'tan Suriye'ye müdahale sinyali





ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal silahlı saldırıya ilişkin, "Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü. Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez." dedi. "DÜN YAPILANLAR BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ" ABD'nin askeri olarak ne yapacağını önceden ifade etmeyeceğini dile getiren Trump, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez." ifadesini kullandı. Trump, "Benim Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti." diye konuştu.

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