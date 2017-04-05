23:52, 05 Nisan 2017 Çarşamba

PKK'nın eylem aracı gömülmüş bulundu





Erzurum'da, PKK/KCK mensuplarının bir uygulama noktasında polislere yönelik silahlı saldırıda kullandıkları belirtilen otomobil, toprağa gömülmüş olarak bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Erzurum'un Karayazı ilçesinde, PKK/KCK mensuplarının bir uygulama noktasında polislere yönelik silahlı saldırıda kullandıkları belirtilen otomobilin, toprağa gömülmüş olarak bulunduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Karayazı ilçesindeki polis uygulama noktasına terör örgütü PKK mensuplarının düzenledikleri silahlı saldırıda kullandıkları tespit edilen 25 HF 837 plakalı otomobilin Abdoağa mezrası düzlüğünde yer altında gizlendiği bilgisini alan ekipler bölgeye gitti. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, yer altına gizlenerek üzeri naylon, tahta ve toprakla kapatılan söz konusu otomobili buldu. Ekiplerce toprak altından çıkartılan otomobilin incelenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmayı sürdüren polis, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilin teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılacak olma ihtimalini de değerlendirerek araştırmalarını yoğunlaştıran polis, konuya ilişkin araştırmasına devam ediyor.

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