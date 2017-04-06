09:11, 06 Nisan 2017 Perşembe

Rusya'da okul yanında patlama





Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde bir patlama gerçekleşti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan şehirlerinden Rostov-na-Donu'da bir patlama meydana geldi. TASS haber ajansı, ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı patlamanın bir okulun yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Rusya, Pazartesi günü St. Petersburg'da gerçekleşen patlamayla sarsılmıştı. St. Petersburg metrosuna düzenlenen intihar saldırında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.

İlgili Konular rusya patlama

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.