09:13, 06 Nisan 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

(Balıkesir/14.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma töreni iştirak edecek, Cumhuriyet Meydanı'nda Kilis mitingine halka seslenecek, Valiliği ziyaret edecek.

- Yıldırım, Devlet Bahçeli Bulvarı 1. Etap'ta Osmaniye mitingine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, CNR EXPO Fuar Alanı'nda kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşacak.

(Gaziantep/10.00/Kilis/13.00/14.30/Osmaniye/16.00/17.30/Mersin/19.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerinden Ahmet Dokuyucu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, iş adamları ve muhtarlarla görüşecek, Türkoğlu ilçesinde çiftçilerle bir araya gelecek.

(Kahramanmaraş/10.00/11.00/15.00)

4- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

5- Anadolu Ajansı (AA) 97 yaşında

- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beykoz'da AK Parti teşkilatını ziyaret ederek esnaf ziyaretine ve "Evet" mitingine katılacak, Pendik'te vatandaşları selamlayarak esnaf ziyaretinde bulunacak, halka seslenecek, Çekmeköy'de STK buluşması ile Kartal'da kanaat önderleri ve STK buluşmasına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00-19.30)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırıkkale Üniversitesini, Keskin, Yahşihan ilçelerini ve il merkezini ziyaret edecek.

(Kırıkkale/11.00-17.00)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eyüp'te "Yaşlılar ve Engelliler Buluşması"na, Üsküdar'da "Üsküdar Üniversitesi Üniversite Buluşmaları" programına, Şişli'de Darülaceze ödül törenine, Ataşehir'de, koruyucu aile programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-18.00)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Saray fabrikası işçileriyle bir araya gelecek, esnaf ve Valilik ziyaretleri gerçekleştirecek, AK Parti Kadın Kolları Buluşması'na katılacak.

(Kırklareli/12.30-16.30)

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas Selçuklu Evi'nde "Gençlik Kolları ile Buluşma" ve Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor Merkezi açılışı programlarına iştirak edecek, OSB'yi ziyaret edecek, Kocasinan Belediyesi semt konağı ve Park açılışına katılacak, Servisçiler Odası üyeleriyle görüşecek.

(Kayseri/09.30-19.30)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultanbeyli'de hemşehri dernekleri temsilcileriyle kahvaltıda buluşacak, vatandaşlara hitap edecek, Eyüp, Beşiktaş ve Sultangazi'de mitinglere katılacak.

- Soylu, Polis Haftası münasebetiyle Pekom Merter'de şehit ailelerine yemek verecek, Tekirdağ'da muhtarlar ve STK temsicileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00-19.00/Tekirdağ/20.30)

7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, BYEGM tarafından Anemon Otel'de düzenlenecek "Bakanlar Yerel Medya ile Buluşuyor" programına iştirak edecek.

- Beylikova ilçesinde doğalgaz dağıtım törenine katılacak ve çok programlı lisede vatandaşlarla bir araya gelecek Avcı, Türk Dünyası Kültür Evi'nde muhtarlarla buluşacak, 300 yataklı yurt inşaatı incelemesine katılacak, Belediyeyi ziyaret edecek.

(Eskişehir/11.00-17.15)

8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu'nun İçkale Hotel'de düzenleyeceği halk oylamasına ilişkin basın toplantısına, Şarkışla ilçesinde toplu açılış, temel atma ve proje tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00/Sivas/15.00)

9- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'ne iştirak edecek, Güngören'de STK temsilcileri, sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/12.30)

10- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karaçoban ilçesinde mitinge katılacak, Kaymakamlığı ziyaret edecek, muhtarlar ve gençlerle bir araya gelecek, sandık görevlileri ve eğiticilerle toplantı yapacak.

(Erzurum/11.00-16.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, il merkezinde esnafı ziyaret edecek, Gölyaka'da vatandaşa hitap edecek, Hasanlar, Gürcüçi̇ftli̇k, Esentepe, Esençam, Heci̇nler köylerinin sakinleriyle bir araya gelecek.

(Düzce/12.00-20.30)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Gençlik Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelecek, Buldan ve Güney ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak, Denizli Genç İşadamları Derneği toplantısına katılacak, Akkonak ve Karaman Mahallesi'nde vatandaşla görüşecek.

(Denizli/09.00-20.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası" programı tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul /11.00)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bayrampaşa Sebze Hali'nde esnaf ile bir araya gelecek, Şişli Pera Ticaret Merkezi'nde toplantıya katılacak, Esenler Esnaf Odası ve tekstil sektörü temsilcileriyle görüşecek, Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda görevli gümrükçüler ve iş adamları ile buluşacak.

(İstanbul/08.00-17.30)

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars, Ardahan ve Iğdır derneklerinin yetkilileriyle bir araya gelecek, Tire-Belevi Yolu temel atma ve Selçuk hükümet konağı açılışlarına katılacak, Selçuk İZBAN hattında incelemelerde bulunacak, Özdere Meydanı'ında vatandaşla buluşacak ve Ayyıldız Parkı açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/10.00-19.00)​

6- TÜİK, 2015-2016 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak. Bu kapsamda, "tahıllar ve diğer bitkisel ürünler", "meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri" ile "sebzeler"in verileri ilan edilecek.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

(Florida)

2- Suriye'de Esed rejiminin İdlib ilinde düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

(Musul)



KÜLTÜR SANAT

1- Türk halk edebiyatının ünlü şairlerinden Abdurrahim Karakoç, ölümünün beşinci yılında Osman Eriş’in besteleriyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anılacak.

(İstanbul/20.00)

GÜNCEL

1- YÖK'te "Türk Yükseköğretiminde Arapça Öğretimi Çalıştayı" düzenlenecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'da İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) 25. Yönetim Kuruluna, 2021'deki 5. İslami Dayanışma Oyunları için İstanbul'un adaylığının açıklanması programına katılacak, İlkadım mitinginde halka hitap edecek.

(Bakü/Samsun/19.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor ile Sivasspor karşılaşacak.

(Konya/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi son haftasında Fenerbahçe-Barcelona Lassa ve Brose Bamberg-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/20.45/Bamberg/21.00)

4- Avrupa Halter Şampiyonası Hırvatistan'da devam ediyor.

- Turnuvanın beşinci gününde kadınlar 75 kiloda Rabia Kaya, erkekler 85 kiloda da Turgay Besler podyuma çıkacak.

(Split/18.30/21.00)

5- Voleybol Efeler Ligi çeyrek final ilk maçları yapılacak. Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Maliye Milli Piyango, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak.

(Ankara/16.30/İzmir/17.30/İstanbul/18.00/Ankara/18.30)

6- Hentbol Bayanlar Süper Lig 22. hafta maçları yapılacak.



ÖZEL HABER



1- Komutanların güneydoğu ziyaretinde "ilginç" detay

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, üç yılı aşkın süredir devam eden proje kapsamında personelin gemilerde kullandığı eğitim üniformaları değiştirildi

- "İşbaşı" olarak adlandırılan ve bej rengindeki eski üniformanın yerine "bahriye mavisi" yeni üniforma tasarlandı

- Yeni üniforma için diğer ülke donanmalarının üniformaları araştırıldı, Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Hazırlanan örneklere ilişkin personelin görüşleri alındı, yeni üniformada kullanılacak renklerinin psikolojik etkileri araştırıldı

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu, yeni üniformayı ilk kez Orgeneral Akar ve komutanlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yaptığı ziyaret sırasında giydi

(Sarp Özer-Ankara)

2- Malili Türk" Halil Kac, 44 yıl önce yitirdiği vatandaşlığını geri istiyor

- Dünya Sağlık Örgütü için Afrika'da birçok ülkede doktor olarak çalışan ve halen Mali'de yaşayan Kac, askerliğini yapmadığı gerekçesiyle 1973'te çıkarıldığı Türk vatandaşlığına yeniden kavuşmayı arzuluyor

- Kac: "Dünya Sağlık Örgütü beni kara Afrika'ya gönderdi. İlk tayinim Senegal oldu, ondan sonra Mali, sonra Kongo, sonra Gabon, sonra Fas, tekrar Mali, Fildişi Sahilleri ve Burkina Faso"

- "Yazı yazdılar, 'Dönün Türkiye'ye, askerliğinizi yapın' diye. '8 ay sonra kontratımı bitirip, döneceğim' dedim. Maalesef hükümetimiz, beni 1973'te Türk tabiiyetinden çıkardı"

- "Türkiye'ye, Türk vatandaşlığına dönmek istiyorum"

(Barış Kılıç-Bamako)

3- İstanbul'un beyaz yakalıları semt değiştirmeye başladı

- İÜ İktisat Fakültesi'nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği "Mahallem İstanbul Projesi"nin sonuçlarına göre, yüksek eğitime sahip beyaz yakalılar, yoğunlukta oldukları Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu gibi ilçeler yerine son yıllarda Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy'ü tercih etmeye başladı

- İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker:

- "Aynı özelliklerde bir konutun Kadıköy'deki satılık ve kiralık bedeli ile Beylikdüzü ya da Sancaktepe'deki bedeli arasında önemli farklar söz konusu. Dolayısıyla özellikle yüksek eğitimli nüfus başta olmak üzere, genel olarak hem ekonomik sebepler nedeniyle hem de altyapı sorunlarının göreceli olarak daha az olduğu bu yeni yerleşim alanlarına rağbet giderek artıyor"

- "Bu bölgeler her ne kadar şehir merkezine uzak görünse de özellikle metro, metrobüs, Marmaray hatlarının yaygınlaşması ve entegrasyonuyla bu olumsuz etki nispeten ortadan kaldırılıyor"