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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
Foto: Arşiv

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.

Bu arada, Anadolu ve Avrupa yakalarının bazı kesimlerinde etkili olan sis, trafiği de olumsuz etkiledi.

Erken saatlerde yola çıkan sürücüler, görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle farlarını yakarak seyahat edebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi de sosyal medya hesabından sürücülere, araç takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda güzel görüntüler oluştu.



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