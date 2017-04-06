Hamas'tan İsrail'in 'yıkım hızlandırma' kararına tepki

Hamas, İsrail parlamentosunun, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen yasal düzenlemeyi onaylamasını, "işgalcilerin uyguladıkları etnik temizlik siyasetinin devamı" olarak nitelendirdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yasalar, siyonist işgalcilerin kuruluşundan bu yana Filistin halkına karşı uyguladıkları etnik temizlik siyasetinin devamıdır. İşgalciler, farklı ülkelerden gelen siyonistleri yerleştirmek için ülkenin asıl sahiplerini zorla göç ettirmeye devam etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.
Kasım, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmalarını ve ırkçı politikalarını durdurması için iletişime geçmelerini istedi.
İsrail parlamentosu (Knesset), Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" yasasındaki düzenlemeyi onaylamıştı.
İsrail, ocak ayında Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 evi, Ummul Hayran beldesinde de 15 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.
İsrail resmi istatistik verilerine göre, İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1 buçuk milyonunu 1948 işgalinden sonra yurtlarında kalan İsrail vatandaşı Filistinliler oluşturuyor.
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Hamas, İsrail parlamentosunun, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen yasal düzenlemeyi onaylamasına tepki gösterdi
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