09:47, 06 Nisan 2017 Perşembe

Avustralya'dan Anzak gününde Gelibolu'ya saldırı uyarısı





Avustralya Dışişleri Bakanı, 25 Nisan'da Gelibolu'da gerçekleştirilecek Anzak Anma Günü'ne saldırı yapabileceğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, teröristlerin 25 Nisan'da Gelibolu'da gerçekleştirilecek Anzak Anma Günü'ne saldırı yapabileceğini söyledi. Avustralya ve Yeni Zelandalıların 1915’te Gelibolu’daki ilk büyük çarpışmalarının yaşandığı 25 Nisan’daki Anzak Anma Günü’ne her yıl yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı geliyor. CNN Türk'te yer alan habere göre; Bishop, “Avustralya hükümeti, Gelibolu yarımadasında teröristlerin Anzak Anma Günü’nü hedef alabileceğine dair bilgi elde etti” dedi. Avustralya, Türkiye’ye seyahat uyarısını bugün yenilerken, ziyaretçilerin yüksek derecede temkinli olması ve Ankara ve İstanbul’u ziyaret etme ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edildi. Avustralya hükümeti geçen yıl 31 Mart tarihinde de aynı uyarıyı yapmıştı.

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