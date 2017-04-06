Esed rejiminden yerleşim yerlerine hava saldırısı

Suriye'de Beşşar Esed yönetimindeki savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Dera ile başkent Şam'da düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 sivilin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Yusuf Muhammed, yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait savaş uçaklarının Dera kentinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Muhammed ayrıca, uzun menzili bir füzenin de kentte muhaliflerin kontrolündeki tarım alanlarına düştüğünü kaydetti.
Bu arada Başkent Şam'ın Cobar mahallesindeki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Ebu İyad da rejimin başkent Şam'ın Kabun ve Cobar mahallelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 sivilin yaralandığını belirtti.
Esed güçlerinin Cobar ve Kabun'un yanı sıra Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldeleri karadan ve havadan yoğun bir şekilde bombaladığını ifade eden Ebu İyad, ''Şam yönetimi birkaç gün önce Doğu Guta bölgesini yoğun bir şekilde bombaladı. Siviller rejimin saldırılarından dolayı evlerinden çıkmaya korkuyor.'' dedi.
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