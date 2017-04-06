Kolombiya'daki selde ölü sayısı 300'e yaklaştı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Mocoa'da meydana gelen selde ölü sayısının 293'e yükseldiğini duyurdu.
Santos, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'daki sel felaketine ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Kolombiya Devlet Başkanı Santos, "Maalesef afette kaybettiğimiz insanların sayısı artmaya devam ediyor. Ölü sayısı 293 oldu. 195 cenaze ailelerine teslim edildi." dedi.
Santos, afette yaralı sayısının 332 ulaştığını, 119 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.
Santos ayrıca sel felaketinde kaybolan 467 kişiden 34'ünün hayatını kaybettiğini, 119'unun sağ bulunduğu dile getirdi.
Bu arada Santos, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne felaketin ardından yaptığı yardım için teşekkür etti.
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