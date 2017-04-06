10:44, 06 Nisan 2017 Perşembe

İran ile Suudi Arabistan arasında 'Hac' görüşmesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir'in, İran Hac ve Ziyaret İşleri Başkanı Hamid Muhammedi ile beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, İranlıların 2017 yılında hac ibadetini gerçekleştirmesi için temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye gelen İran Hac ve Ziyaret İşleri Başkanı Muhammedi, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Bin Tahir tarafından Mekke'deki ofisinde kabul edildi.

Görüşmede, hacıların güvenli bir şekilde ülkeye gelişi, taşınmaları, konaklamaları ve geri dönüşüyle ilgili hazırlıkların ele alındığı ifade edildi.

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Rıza Salihi Emiri, Suudi Arabistan'ın hacı adaylarının güvenliğini sağlaması ve 2015'teki hac organizasyonu sırasında Mina'daki izdihamda hayatını kaybeden hacılara "kan parası" ödemesi halinde İranlı vatandaşların bu yıl hacca gönderileceğini belirtmişti.

İRANLILAR GEÇEN SENE HACCA GİDEMEDİ

Kutsal topraklarda iki yıl önceki hac ibadetinde Mina'da şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda Suudi Arabistanlı yetkililere göre, 769 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran ise hayatını kaybedenlerden 464'ünün İran vatandaşı olduğunu açıklamış ve Riyad yönetimini hacıların güvenliğini sağlayamamakla suçlamıştı. İki ülke arasında geçen sene hac organizasyonu konusunda uzun süren görüşmelerde anlaşma sağlanamamış, İran, vatandaşlarının hacca gitmesine izin vermemişti.