10:47, 06 Nisan 2017 Perşembe

Türkeş'ten 'kontrollü darbe' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'DE SİVİLLER KATLEDİLDİ"

Türkeş, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına ilişkin "Hakikaten çok vahşice bir şey, savaşın ötesinde kalkışmayı bastırmak denemez, savaş denemez. Kimyasal silah ile sivil insanlar katledildi, 'nokta'. İkincisi, savunmalar da doyurucu değil. Rejim yapmıştır ve maalesef sivil insanlara karşı yapmıştır. Çocuk ve kadınlar öncelikli olarak maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Bu tespiti yapmak lazım." şeklinde konuştu.

"Bizim Suriye'deki Esed rejimiyle ilgili menfi kanaatimiz zaten başından beri vardı. Biz bunu muhafaza ediyoruz." diyen Türkeş, "Bu yönetimle Suriye'nin yönetilemeyeceğini çok uzun süredir hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız dile getirdi. Biz aynı katı tavrımızı muhafaza edeceğiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BOŞ BİR İTHAM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarını değerlendiren Türkeş, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir. Ben Türkiye'de böyle ruh hastaları olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu boş bir ithamdır." dedi.

"TÜRKEŞ 'TEK ADAM REJİMİ İSTİYOR' DİYE İDAMLA YARGILANDI"

Türkeş, "1980'de işin çarpıcı tarafı, Alparslan Türkeş, 12 Eylül ihtilalinden sonra 'Tek adam rejimi istiyor ve bunun için anayasa değişsin diyor' diye idamla yargılandı. Türkiye ne gariplikler yaşadı geldi bugüne kadar." ifadelerini kullandı.