10:54, 06 Nisan 2017 Perşembe

Meksikalı eski uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis





Uyuşturucu baronu Guzman'ın eski ortağı Leyva, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksikalı eski uyuşturucu baronlarından "Mochomo" lakaplı Alfredo Beltran Leyva, ABD'de ömür boyu hapis cezası aldı. Başkent Washington'daki federal mahkeme "El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eski ortağı 46 yaşındaki Leyva'ya uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesine hükmetti. Leyva aynı zamanda büyük miktarda uyuşturucunun ABD'ye sokulmasıyla ilgili 529 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Leyva, duruşmada "Beni buraya getiren davranışlarımdan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullandı. Savcılık, Leyva'nın Kuzey Amerika'da şiddet ve korku kampanyasına öncülük ettiğini belirtti. Öte yandan Leyva'nın eski ortağı Guzman'ın, ABD'de cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma suçlarından yargılanması bekleniyor.

İlgili Konular meksika

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.