Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:00, 06 Nisan 2017 Perşembe
Latin Amerika
10:54, 06 Nisan 2017 Perşembe

  • Paylaş
Meksikalı eski uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis
Meksikalı eski uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis

Uyuşturucu baronu Guzman'ın eski ortağı Leyva, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meksikalı eski uyuşturucu baronlarından "Mochomo" lakaplı Alfredo Beltran Leyva, ABD'de ömür boyu hapis cezası aldı.

Başkent Washington'daki federal mahkeme "El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eski ortağı 46 yaşındaki Leyva'ya uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesine hükmetti. Leyva aynı zamanda büyük miktarda uyuşturucunun ABD'ye sokulmasıyla ilgili 529 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Leyva, duruşmada "Beni buraya getiren davranışlarımdan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Savcılık, Leyva'nın Kuzey Amerika'da şiddet ve korku kampanyasına öncülük ettiğini belirtti.

Öte yandan Leyva'nın eski ortağı Guzman'ın, ABD'de cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma suçlarından yargılanması bekleniyor.



İlgili Konular meksika
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma

Ülkenin doğusunda Nande ile Hutu etnik grupları arasında çıkan olaylarda 4 kişi öldü
Meksikalı eski uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis
Meksikalı eski uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis

Uyuşturucu baronu Guzman'ın eski ortağı Leyva, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
İran ile Suudi Arabistan arasında 'Hac' görüşmesi
İran ile Suudi Arabistan arasında 'Hac' görüşmesi

İran ile Suudi Arabistan arasında, İranlıların 2017 yılında hac ibadetini gerçekleştirmesi, hacıların güvenli bir şekilde ülkeye gelişi, taşınmaları, konaklamaları konularını görüşüldü
Kolombiya'daki selde ölü sayısı 300'e yaklaştı
Kolombiya'daki selde ölü sayısı 300'e yaklaştı

Kolombiya'nın Mocoa şehrinde meydana gelen selde ölü sayısı 293'e çıktı
Esed rejiminden yerleşim yerlerine hava saldırısı
Esed rejiminden yerleşim yerlerine hava saldırısı

Esed yönetimindeki savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Dera ile başkent Şam'da düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı
Türkiye DEAŞ'a giderken yakaladı Kanada'ya iade etti
Türkiye DEAŞ'a giderken yakaladı, Kanada'ya iade etti

DEAŞ'a katılmak amacıyla ülkesinden ayrılan ve Türkiye'de yakalanan Kanada vatandaşı, gönderildiği Toronto'da gözaltına alındı
Hamas'tan İsrail'in 'yıkım hızlandırma' kararına tepki
Hamas'tan İsrail'in 'yıkım hızlandırma' kararına tepki

Hamas, İsrail parlamentosunun, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen yasal düzenlemeyi onaylamasına tepki gösterdi
Rusya'da okul yanında patlama
Rusya'da okul yanında patlama

Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde bir patlama gerçekleşti
Hamas'tan Filistinlilere 'Aksa çağrısı'
Hamas'tan Filistinlilere 'Aksa çağrısı'

İsrail'deki radikal grupların Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girme çağrıları üzerine Hamas da Filistinlilere daha yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa'da bulunmaları çağrısında bulundu
İsrail'de Arapların evlerinin yıkılmasını hızlandıracak düzenleme
İsrail'de Arapların evlerinin yıkılmasını hızlandıracak düzenleme

İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" yasasındaki düzenlemeyi onayladı
Trump'tan Suriye'ye müdahale sinyali
Trump'tan Suriye'ye müdahale sinyali

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal silahlı saldırıya ilişkin, "Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez" dedi
Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu
Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri Guterres ile Brüksel görüşmesinde belirlenen ortak anlayışın yol haritasının detayları belli oldu
Paris te terör alarmı
Paris’te terör alarmı

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki patlamadan sonra Paris’te toplu taşıma araçlarında polise gerekçesiz kimlik sorma ve üst baş arama yetkisi verildi
Hollande'dan Esed rejimi için yaptırım talebi
Hollande'dan Esed rejimi için yaptırım talebi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Esed rejimine, İdlib'deki kimyasal saldırı konusunda yapılacak araştırma sonucunda yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi
BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplandı
BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplandı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı başkent Washington’un yaklaşık 10 kilometre yakınında düştü

Haberler

Meksika'da gazeteci cinayetlerine protesto
Meksika'da gazeteci cinayetlerine protesto

Meksika'da toplu mezarda 47 kafatası daha bulundu
Meksika'da toplu mezarda 47 kafatası daha bulundu

Meksika'da toplu mezarda 250 kafatası bulundu
Meksika'da toplu mezarda 250 kafatası bulundu

Meksika'dan ABD'ye 'göç' resti
Meksika'dan ABD'ye 'göç' resti

Meksika'da Trump'a 'etten duvarlı' protesto
Meksika'da Trump'a 'etten duvarlı' protesto

Meksikalıların Trump'a 'duvar' tepkisi sürüyor
Meksikalıların Trump'a 'duvar' tepkisi sürüyor

Trump Meksika sınırına duvar örme kararını imzaladı
Trump Meksika sınırına duvar örme kararını imzaladı

Meksika'da gece kulübüne saldırı
Meksika'da gece kulübüne saldırı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 