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Çukurca'da 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Çukurca'da 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği Çukurca İlçesi'nde dün 8 PKK'lının öldürüldüğü 1 askerin de yaralandığı çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan 2017 günü Çukurca İlçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Çilekli Tepe Üs bölgesindeki görevlilere yönelik PKK/KCK örgütü mensupları tarafından ağır silahlarla saldırıda bulunulduğu, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi. "Bölgeye İHA sevk edilmiş ve İHA tarafından 8 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca yapılan hava harekatı neticesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



İlgili Konular Hakkari PKK
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