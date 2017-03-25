11:10, 06 Nisan 2017 Perşembe

Çukurca'da 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi





Hakkari Valiliği Çukurca İlçesi'nde dün 8 PKK'lının öldürüldüğü 1 askerin de yaralandığı çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan 2017 günü Çukurca İlçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Çilekli Tepe Üs bölgesindeki görevlilere yönelik PKK/KCK örgütü mensupları tarafından ağır silahlarla saldırıda bulunulduğu, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi. "Bölgeye İHA sevk edilmiş ve İHA tarafından 8 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca yapılan hava harekatı neticesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

İlgili Konular Hakkari PKK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.