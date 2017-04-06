Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Nande ve Hutu etnik gruplarının çatışmasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin doğusundaki Rutshuru bölgesi yetkililerinden Liberatha Buratwa açıklamasında, Nande mensubu silahlı kişilerin, Hutuların yaşadığı Kishishe kasabasına saldırarak 50'ye yakın evi yaktıklarını belirtti.
Saldırıya karşılık veren Hutu üyeleriyle Nande mensupları arasında çatışma çıktığını kaydeden Buratwa, 4 kişinin öldüğünü söyledi.
Öte yandan Buratwa, Hutu kökenli kişilerin hafta başında Nande grubundan bir kişiyi rehin aldıktan sonra öldürdüğüne, çatışmaların da bu yüzden yaşanmış olabileceğine işaret etti.
BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Maman Sidiku ise yazılı açıklamasında, özellikle son dönemde başta ülkenin orta kesiminde olmak üzere yoğunlaşan şiddet olaylarının sona ermesi için hükümetin siyasi çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.
Ülkenin doğusu yaklaşık 20 yıldır, doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor. BM verilerine göre, iki etnik grup arasında son bir yıl içinde yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi ölmüştü.
Ülkenin doğusunda Nande ile Hutu etnik grupları arasında çıkan olaylarda 4 kişi öldü
Uyuşturucu baronu Guzman'ın eski ortağı Leyva, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
İran ile Suudi Arabistan arasında, İranlıların 2017 yılında hac ibadetini gerçekleştirmesi, hacıların güvenli bir şekilde ülkeye gelişi, taşınmaları, konaklamaları konularını görüşüldü
Kolombiya'nın Mocoa şehrinde meydana gelen selde ölü sayısı 293'e çıktı
Esed yönetimindeki savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Dera ile başkent Şam'da düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı
DEAŞ'a katılmak amacıyla ülkesinden ayrılan ve Türkiye'de yakalanan Kanada vatandaşı, gönderildiği Toronto'da gözaltına alındı
Hamas, İsrail parlamentosunun, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen yasal düzenlemeyi onaylamasına tepki gösterdi
İsrail'deki radikal grupların Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girme çağrıları üzerine Hamas da Filistinlilere daha yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa'da bulunmaları çağrısında bulundu
İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" yasasındaki düzenlemeyi onayladı
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal silahlı saldırıya ilişkin, "Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez" dedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri Guterres ile Brüksel görüşmesinde belirlenen ortak anlayışın yol haritasının detayları belli oldu
Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki patlamadan sonra Paris’te toplu taşıma araçlarında polise gerekçesiz kimlik sorma ve üst baş arama yetkisi verildi
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Esed rejimine, İdlib'deki kimyasal saldırı konusunda yapılacak araştırma sonucunda yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine konuyu görüşmek üzere toplandı
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı başkent Washington’un yaklaşık 10 kilometre yakınında düştü