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11:34, 06 Nisan 2017 Perşembe

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Myanmar liderinden etnik temizliğe yalanlama
Myanmar liderinden etnik temizliğe yalanlama

Myanmar Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Kyi, Myanmar'da etnik temizliği yapıldığını yalanladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'daki Müslüman halk Rohingya (Arakan)'lılara yapılan kötü muamele raporlarına rağmen Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Kyi, Müslümanlara etnik temizlik yapıldığını yalanladı.

Nobel Barış Ödüllü Suu Kyi, BBC ile yaptığı özel bir röportajda çoğunluğu Rohingya halkının yaşadığı Rakhine eyaletindeki sorunlar hakkındaki sorulara cevap verdi.

Etnik temizliğin "çok güçlü" bir terim olduğunu söyleyen Suu Kyi, yapılanların etnik temizlik olmadığını iddia ederek bu tür soruların 2013'ten beri kendisine sorulduğunu söyledi.

Suu Kyi, "(gazeteciler) bana sorular soracak ve ben onlara cevap vereceğim ve insanlara hiçbir şey demediğimi söyleyeceklerdi.

"HALKA NEDEN SALDIRILDI BİLMİYORUM"

Suu Kyi, Ekim saldırılarının neden gerçekleştirildiğini bilmediğini belirterek bunun , Myanmar devleti ile ülkenin çeşitli silahlı etnik isyancı grupları arasındaki barış müzakerelerine yönelik girişimlerin engellenmesi için yapılan çabalar olduğunu öne sürdü.

Ayrıca ordunun ne olursa olsun yapmak için özgürce izin verdiği iddialarını da reddeden Suu Kyi, "Tecavüz, yağma ve işkence yapmakta özgür değiller. Bölgeye girmek ve silahlı çatışmaya girmekte özgürdürler, bu anayasadır, askeri konular orduya bırakılmalıdır." dedi.

Myanmar'dan komşu ülkelere kaçan Rohingyalılar için geri dönüş çağrısı yapan Suu Kyi, "Geri dönerlerse güvende olacaklar. Onları hoşgeldiiz diyerek karşılayacağız" dedi

Myanmar'da mevcut anayasa uyarınca, ordu iktidar partisinden bağımsız olarak çalışıyor.

Geçen ekim ayından bu yana Bangladeş'e 75 bin Arakanlı Müslüman ülkeyi terkederek, Arakan eyaletinin kuzeyinde yaşanan şiddet olaylarından kaçan Müslümanlar Bangladeş'in güneydoğusuna sığınmak zorunda kaldı.

Myanmar ordusu, polisi ve bazen de sivil çeteler, Arakanlı Müslümanların evlerini, okullarını, marketlerini, cami ve medreselerini ateşe veriyor. Görgü tanıkları ayrıca, çeltik tarlaları da dahil gıda ve gıda kaynaklarının tahrip edildiğini, hayvanlarına el konulduğunu anlatıyor.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu tecavüz ve cinayet, işkence ve yağma gibi suçlar işlediğine vurgu yapılan BM raporunda, ülkede ekim ayından bu yana süren şiddet ve ihlallerin "çok büyük ihtimalle" insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğu vurgulandı.

 



İlgili Konular Rohingya Müslümanı Myanmar Arakanlı Müslümanlar
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