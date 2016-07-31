12:20, 06 Nisan 2017 Perşembe

Altın 3 ayın zirvesini gördü





150 liraya yükselen altının gram fiyatı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını bin liranın üzerine çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 12 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 150,3 liraya kadar çıktı. Altının gram fiyatı, dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 149,5 liraya kadar yükseldi ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 artışla 149,3 liradan tamamladı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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