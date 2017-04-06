12:17, 06 Nisan 2017 Perşembe

Almanya Yahudilerin garantörüymüş!!





Alman ırkçı parti AfD'nin başkanı Frauke Petry, partisinin ülkedeki Yahudilerin yaşama garantisi olduğunu söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya Alternatifi (AfD) genel başkanı Frauke Petry partisini Dünya Yahudi Kongresi'nden gelen eleştirilere karşı savundu. Halkçı lider AfD'yi "Yahudi hayatının az sayıdaki siyasi garantörlerinden biri" olarak nitelendirdi. Son yıllarda Müslümanların Almanya'ya göç ettiklerini anlatan Frauke Petry Perşembe günü Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte, Almanya Alternatifinin (AfD) yasadışı anti-Semitik göçlerde bile Yahudi hayatının az sayıdaki siyasi garantörlerinden biri olduğunu söyledi." Petry'nin Perşembe günkü yorumları, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'in sağ kanat popülist partisini şiddetle eleştirmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

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