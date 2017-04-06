12:31, 06 Nisan 2017 Perşembe

Kamu Siber Güvenlik Zirvesi başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Sanal dünyada varlıklarınızı korumak zorundasınız. Korumadığınız hiçbir şey size ait kalmaz. Size ait kalmadığı gibi, karşı da kullanılabilir." dedi.

Sayan, Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, siber güvenliğin farklı yönleriyle ele alınabilen disiplinler arası ve çok paydaşlı bir yapı olduğunu, bu paydaşların belki de en önemli ayağını, kamu kurumlarının oluşturduğunu söyledi.

Zirvenin siber güvenlik alanında iş birliği ve koordinasyon açısından önemli olduğunu dile getiren Sayan, "Konvansiyonel savaş kavramında ülke topraklarının korunması, ordunun caydırıcı bir güçle donanmasından başlar. Güçlüyseniz, birçok rakibinizden hiç mücadele etmeden kurtulursunuz." diye konuştu.

Sayan, sınırların korunmasının önemine işaret ederek, "Bu korumaya, sınırdan 100-200 kilometre dışarıdan başlarsınız ancak siber dünya için durum böyle değil. Makine ya da cihazlarınızın mekanı, korunmada belirleyici olmayabilir. Sanal dünyanın neresinde olursanız olun, varlıklarınızı korumak zorundasınız. Korumadığınız hiçbir şey size ait kalmaz. Size ait olarak kalmadığı gibi, size karşı da kullanılabilir. Bilgiye sahip ülkeler bir adım daha öne çıkıyor. Ülkemizin de geleceği bilgiyi üretmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Veri merkezlerinin kurulması amacıyla teşviklerin açıklandığını anımsatan Sayan, paranın yerini alan bilgiyi ülkeye getirmeyi sağlayacak bu merkezlerin kurulmasında kamuya önemli görevler düştüğünü belirtti.

Sayan, gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refahının, dijital temellere dayandığına dikkati çekerek, bu bağlamda gerekli kabiliyet ve bilgiye sahip, dijital yeteneklerle donatılmış, gelişen bir toplum oluştururken aynı zamanda güvenliğin de tesis edilmesi gerektiğini bildirdi.

Şebeke ve haberleşme güvenliği için siber saldırılara dayanıklı, zafiyet ve açıklıkları bulunmayan IoT cihazlarının pazarda yer alması gerektiğini anlatan Sayan, "Bilişimde, içerik ve donanım karmaşıklaştıkça ve akıllandıkça riske açık hale geliyor ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamın her alanında etkin olduğu günümüzde ne bunlardan vazgeçebiliriz ne de taşıdığı risklere gözümüzü kapatabiliriz." diye konuştu.

Sayan, 1997'de dünyada 50 bin siber atak varken 2016'da aylık 96 milyon kötücül yazılım tespit edildiğini vurgulayarak, bugün gelinen noktada milyarlarca dolarlık bir tesisin birkaç yüz dolarlık zararlı yazılımla hasara uğratılabildiğini söyledi.

Siber saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade eden Sayan, bugüne kadar 10 milyon liranın üzerinde bilgi güvenliğiyle ilgili yaptırım uyguladıklarını belirtti.

Sayan, referandum için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) 27 farklı ülkeden ihbarların ulaştığını ve bunların ilgililere iletilerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını bildirdi. Bu süreçte phishing saldırılarının arttığına dikkati çeken Sayan, bu yolla kişilerin mail şifrelerinin ele geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

Kurumların sistemlerine sızmak ve daha ileri düzey saldırılar gerçekleştirmek için kullanılan phishing saldırıları için kurumlara veya çok kullanılan platformlara benzeyen sahte siteler ve zararlı yazılım bağlantıları kullanıldığını anlatan Sayan, bu konuda farkındalık düzeyinin artırılmasını ve sistemlerde e-posta güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Sayan, referandum dolayısıyla BTK bünyesinde kriz merkezi kurulduğunu ifade ederek, kurumların da iletişimin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı.

- "Siber saldırılar artık devlet destekli hale geldi"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de siber güvenliğin önemle takip edilen ve üzerinde zaman harcanan bir konu olduğuna işaret ederek, muhtemel saldırılara karşı her zaman hazır olunması gerektiğini söyledi.

Kamu Bilişimcileri Derneği Kurucu Başkanı ve Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ise bilgi iletişim teknolojilerinin hızla gelişerek hayata dokunurken bir yandan da tehditleri beraberinde getirdiğini ifade etti. Siber saldırıların artık devlet destekli hale geldiğini belirten Kılıç, toplumdaki farkındalığı artırmak amacıyla birçok etkinlik ve eğitim gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin ise siber güvenlik için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, kamunun özel sektörsüz, özel sektörün kamusuz olamayacağını belirtti. Özbilgin, "Ülkemizin siber güvenliği en iyi şekilde yöneteceği günlere kavuşacağını düşünüyorum." dedi.

Zirve yarın sona erecek.