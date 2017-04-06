13:52, 06 Nisan 2017 Perşembe

Filistinlilerden İsraillilere araçlı saldırı





Ramallah kenti yakınlarındaki Ofra yerleşim birimi önünde bir Filistinli aracını otobüs durağında bekleyen İsraillilerin üzerine sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistin'in Batı Şeria'sında Ramallah kenti yakınlarındaki Ofra yerleşim birimi önünde bir Filistinlinin aracını otobüs durağında bekleyen İsraillilerin üzerine sürmesi sonucu bir İsraillinin öldüğü, bir diğerinin yaralandığı bildirildi. Olay yerini güvenlik çemberine alan İsrail güçleri, inceleme yaptı.



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