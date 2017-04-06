14:02, 06 Nisan 2017 Perşembe

Güney Afrika'da iktidar partisinden itidal çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi, gösterilerin barış içinde geçmesi çağrısı yaparak halkın silahlanacağına yönelik haberlerin endişe verici olduğunu bildirdi.

Zuma karşıtı "Güney Afrika'yı Kurtar" adlı grup ise bazı üyelerinin Pretoria kentinde saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Saldırganlardan bazılarının iktidar partisiyle ilişkili olduğunu iddia eden grup, üyelerinden yaralanan olmadığını belirtti.

Zuma, geçen hafta kabinedeki bazı bakanları görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.

Pretoria kentindeki Maliye Bakanlığı binası önünde cumartesi günü toplanan çok sayıda vatandaş, Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ın görevden alınmasına tepki göstererek Zuma'yı protesto etmişti.

Görevinden alınan Maliye Bakanı Gordhan, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, Güney Afrikalılara destekleri için teşekkür ederek "1,5 yıl boyunca çeşitli saldırılara maruz kalarak çalıştık. Kamuda ve özel sektörde yolsuzluğu bitirmek istiyoruz." demişti.

Gordhan'ın görevinden alınmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Güney Afrika'nın kredi notlarını düşürdüğünü duyurmuştu. Bu durum halihazırda sıkıntılı olan ülke ekonomisinde daha çok baskı oluşmasına yol açmıştı.

Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (COSATU) da 4 Nisan'da, Devlet Başkanı Zuma'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Hükümetten yapılan açıklamada, geçen hafta sosyal medya üzerinden Zuma'yı protesto etmek üzere yapılan çağrıların ülkenin imajına ve ekonomisine zarar verme amacı güttüğü belirtilmiş, şiddete ve özel mülklerin tahribatına yol açabilecek herhangi bir yasa dışı gösteriye karşı halk uyarılmıştı.