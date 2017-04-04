14:12, 06 Nisan 2017 Perşembe

BM'den Suriye için ateşkes çağrısı





BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

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