14:24, 06 Nisan 2017 Perşembe

İran seçimlerinde Ruhani'ye yeni rakip: Reisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için muhafazakarların aday adayı olarak ülkenin eski başsavcısı İbrahim Reisi'nin ismi kesinlik kazandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haber ajansına göre, "İslam Devrimi Güçleri Halk Cephesi" (CEMNA) kongre üyesi Sulet Murtazavi, Reisi'nin, Seçimleri Gözetleme Merkezi'ndeki görevinden istifasıyla cumhurbaşkanlığına aday adaylığının kesinleştiğini duyurdu.

Murtazavi, Reisi'nin, gelen yoğun taleplerden dolayı herkese teşekkür ederek aday olmayı kabul ettiğini açıkladı.

Meşhed kentindeki İmam Rıza Külliyesi ve türbeye vakfedilen mal ve servetleri yöneten İran'daki en güçlü vakfın başkanlığını yapan İbrahim Reisi, muhafazakar kanadın etkin siyasi aktörlerinden biri olarak tanınıyor.

Gençlik yıllarında birçok kentte savcılık görevinde bulunan 56 yaşındaki Reisi, Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını vermek üzere oluşturulan ve muhaliflerce “ölüm komitesi” olarak adlandırılan dört kişilik komitede de yer almıştı.

İran Genel Denetleme Kurumu Başkanlığı ve İran Yargı Organı Başkan Yardımcılığı da yapan Reisi, 2014-2016 yılları arasında İran Başsavcılığı görevini üstlenmişti.

Reisi, reformcular tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı en iddialı adaylar arasında gösteriliyor.

İran Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 11-15 Nisan arasında alınacak ve kesin aday isimleri 26 Nisan'da duyurulacak.