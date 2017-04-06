Darbeyle irtibatlı askerlere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol aldığı iddia edilen eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan 229 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesi tamamladı. Mahkeme, iddianameyi kabul etti.
İddianamede 15 Temmuz gecesi darbe girişimine yönelik ülke genelinde yaşanan olaylarla Edirne'deki eylemler irtibatlandırıldı.
Edirne'deki olayların "asıl merkez ve odak noktası"nın 54. Mekanize Tugay Komutanlığı Karargahı olduğu belirtilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin en mahrem unsurlarından olan askeri yapılanmasının, hücre tipi örgütlenmenin tüm unsurlarının ortaya konarak tespit edildiği kaydedildi.
İddianamede, ihraç edilen sanıklar Arı ile subay ve astsubay rütbesindeki sanıklar Ekrem Tekinarslan, İsmet Sezgin, Kağan Kaya, Ramazan Altun, Ali Soylu, Bülent Yılancı, Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çırak, Furkan Avcı, Harun Kiraz, İlkan Pekcur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Oğuzhan Çevik, Özhan Yurdugüzel, Sinan Çamur, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren'in "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İddianamede ayrıca sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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