TÜRKSAT baskını davasında 'etek'li protesto

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, salondaki izleyicilerden biri, sanık avukatına poşetten çıkardığı etekle tepki gösterdi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatlarının savunmaları sırasında salondaki izleyicilerin tepkileri nedeniyle gergin anlar yaşandı.
Sanık avukatlarından Oğuz Çığın, müvekkiliyle ilgili savunma yaparken salondaki izleyicilerden biri bağırmaya başladı.
"Ağlama, ağlama. Şehitler için ağlamıyor da vatan hainleri için ağlıyor." diyerek bağıran kişi, elindeki poşetten çıkardığı eteği avukata doğru salladı. Bu sırada "Sana etek getirdim, al bunu giy." diyen kişi, Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu'nun uyarılarına rağmen bağırmayı sürdürünce görevliler tarafından salondan çıkarıldı.
Bu arada, başka bir izleyici de avukatlara doğru, "Hainleri koruma. Bu vatan sahipsiz değil, size bırakmayacaklar. Hainleri değil, halkı destekleyin." diyerek bağırdı. Bu kişi de güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.
Mahkeme Başkanı Ademoğlu, salondakilere, "Avukat arkadaşlar, görevlerini yerine getiriyor. Lütfen müdahale etmeyin, yargılamayı sağlıklı şekilde icra etmeye çalışıyoruz." diyerek, duruşma salonunda düzeni bozanları dışarı çıkaracağı uyarısında bulundu.
Avukat Oğuz Çığın söz alarak, dünden beri savunma yapmaya çalışırken müştekiler ve izleyicilerin hakaretlerine maruz kaldıklarını belirterek, "Burada bir yargılama yapılıyor. Bu mesleği yedirelim mi, biz müşteki avukatı da olabilirdik." şeklinde konuştu.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, salondaki izleyicilerden biri, sanık avukatına poşetten çıkardığı etekle tepki gösterdi
Maliye Bakanı Ağbal, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alacaklarını açıkladı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol aldığı iddiasıyla ihraç edilen eski 22 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı
BTK Başkanı Sayan, "Referandum dolayısıyla BTK bünyesinde Kriz Merkezi kurduk. Kurumların da bu bilinçle iletişimin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz" dedi.
150 liraya yükselen altının gram fiyatı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını bin liranın üzerine çıktı
Hakkari Valiliği Çukurca İlçesi'nde dün 8 PKK'lının öldürüldüğü 1 askerin de yaralandığı çatışmayla ilgili açıklama yaptı.
Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına ilişkin, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir. Onun için bu boş bir ithamdır." dedi
Başbakan Yıldırım, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında gençlerin sorularını cevapladı
İdlib'e düzenlenen kimyasal silah saldırısında hayatını kaybederek cesetleri Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsisi kente gelen DSÖ heyetinin de katılımıyla tamamlandı
Avustralya Dışişleri Bakanı, 25 Nisan'da Gelibolu'da gerçekleştirilecek Anzak Anma Günü'ne saldırı yapabileceğini söyledi.
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı
Çalıştaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılan 20'yi aşkın "bebek sanatçısı", kurulan atölyelerde katılımcılara taş, kitre, hamur, bez ve seramik bebeklerin yapımını uygulamalı olarak gösterdi
Yunus Emre Enstitüsünce Almanya'nın Köln kentinde "Ahmet Yesevi'yi Anlamak" konulu konferans düzenlendi
Erzurum'da, PKK/KCK mensuplarının bir uygulama noktasında polislere yönelik silahlı saldırıda kullandıkları belirtilen otomobil, toprağa gömülmüş olarak bulundu
HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 31 hakim ve savcının görev yeri değişti