Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:52, 06 Nisan 2017 Perşembe
Dış Politika
15:04, 06 Nisan 2017 Perşembe

  • Paylaş
TİKA'dan Etiyopyalılara gıda desteği
TİKA'dan Etiyopyalılara gıda desteği

Etiyopyalı ailelere, TİKA tarafından gıda yardımında bulunuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Etiyopyalı ailelere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) gıda yardımında bulunulduğu belirtildi.

TİKA Addis Ababa Ofisi Koordinatör Yardımcısı Burak Özden, Etiyopya'nın Somali eyaletinde bin aileye, içinde un ve pirinç bulunan gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Özden, eyaletin, Doğu Afrika'da kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu belirterek TİKA'nın bölge halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Somali Bölgesel Yönetimi Doğal Afetlerden Korunma ve Hazırlık Bürosu Başkan Yardımcısı Yasin Ömer Muhammed de ihtiyaç duydukları her anda TİKA'nın yanlarında olduğunu vurguladı.

Muhammed, "Doğu Afrika ülkelerinde etkili olan son 48 yılın en şiddetli kuraklığı Etiyopya'nın Somali eyaletinde de yoğun olarak hissedilmektedir. Yapılan yardımlar için Türk halkına teşekkür ederim." dedi.



İlgili Konular TİKA Etiyopya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
MİT'ten Adil Öksüz açıklaması
MİT'ten Adil Öksüz açıklaması

MİT Müsteşarlığı, "Adil Öksüz Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmamıştır" açıklaması yapıldı
Yurt dışında 793 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında 793 bin seçmen oy kullandı

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 13 ülke ile gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 793 bin 476'ya ulaştı
FETÖ'nün Doğan Medya işgalinin ilk duruşması temmuzda
FETÖ'nün Doğan Medya işgalinin ilk duruşması temmuzda

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'ın işgaline ilişkin iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 17 Temmuz'da yapılmasına karar verdi
Kılıçdaroğlu Yüzde 10 olan seçim barajı kalkmalı
Kılıçdaroğlu: Yüzde 10 olan seçim barajı kalkmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yüzde 10 barajı nedeniyle bazı kesimler temsil edilmiyor, bunun karşısındayız. Yüzde 10 olan seçim barajı kalkmalı, yüzde 1 alan herkes mecliste olmalı" dedi
TİKA'dan Etiyopyalılara gıda desteği
TİKA'dan Etiyopyalılara gıda desteği

Etiyopyalı ailelere, TİKA tarafından gıda yardımında bulunuldu
TÜRKSAT baskını davasında 'etek'li protesto
TÜRKSAT baskını davasında 'etek'li protesto

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, salondaki izleyicilerden biri, sanık avukatına poşetten çıkardığı etekle tepki gösterdi
Maliye'ye 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak
Maliye'ye 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak

Maliye Bakanı Ağbal, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alacaklarını açıkladı
Darbeyle irtibatlı askerlere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
Darbeyle irtibatlı askerlere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol aldığı iddiasıyla ihraç edilen eski 22 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı
Kamu Siber Güvenlik Zirvesi başladı
Kamu Siber Güvenlik Zirvesi başladı

BTK Başkanı Sayan, "Referandum dolayısıyla BTK bünyesinde Kriz Merkezi kurduk. Kurumların da bu bilinçle iletişimin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirleri almalarını istiyoruz" dedi.
Altın 3 ayın zirvesini gördü
Altın 3 ayın zirvesini gördü

150 liraya yükselen altının gram fiyatı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını bin liranın üzerine çıktı
Çukurca'da 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Çukurca'da 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği Çukurca İlçesi'nde dün 8 PKK'lının öldürüldüğü 1 askerin de yaralandığı çatışmayla ilgili açıklama yaptı.
Türkeş'ten 'kontrollü darbe' tepkisi
Türkeş'ten 'kontrollü darbe' tepkisi

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına ilişkin, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir. Onun için bu boş bir ithamdır." dedi
Başbakan Yıldırım gençlerin sorularını cevapladı
Başbakan Yıldırım gençlerin sorularını cevapladı

Başbakan Yıldırım, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında gençlerin sorularını cevapladı
DSÖ heyeti İdlib'de katledilenlerin otopsisi için Adana'da
DSÖ heyeti İdlib'de katledilenlerin otopsisi için Adana'da

İdlib'e düzenlenen kimyasal silah saldırısında hayatını kaybederek cesetleri Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsisi kente gelen DSÖ heyetinin de katılımıyla tamamlandı
Avustralya'dan Anzak gününde Gelibolu'ya saldırı uyarısı
Avustralya'dan Anzak gününde Gelibolu'ya saldırı uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı, 25 Nisan'da Gelibolu'da gerçekleştirilecek Anzak Anma Günü'ne saldırı yapabileceğini söyledi.
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı

Haberler

Etiyopya ve Sudan arasında demiryolu hattı
Etiyopya ve Sudan arasında demiryolu hattı

Etiyopya’da FETÖ okulları muamması
Etiyopya da FETÖ okulları muamması

Etiyopya'da kabile savaşlarında 28 ölü
Etiyopya'da kabile savaşlarında 28 ölü

Etiyopya'da ulusal yas ilan edildi
Etiyopya'da ulusal yas ilan edildi

Etiyopya'da göçük: 10 ölü
Etiyopya'da göçük 10 ölü

Türkiye-Etiyopya ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye-Etiyopya ilişkilerinde yeni dönem

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, Ankara'da
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Ankara'da

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 