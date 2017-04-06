TİKA'dan Etiyopyalılara gıda desteği

Etiyopyalı ailelere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) gıda yardımında bulunulduğu belirtildi.
TİKA Addis Ababa Ofisi Koordinatör Yardımcısı Burak Özden, Etiyopya'nın Somali eyaletinde bin aileye, içinde un ve pirinç bulunan gıda paketi dağıttıklarını söyledi.
Özden, eyaletin, Doğu Afrika'da kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu belirterek TİKA'nın bölge halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini dile getirdi.
Somali Bölgesel Yönetimi Doğal Afetlerden Korunma ve Hazırlık Bürosu Başkan Yardımcısı Yasin Ömer Muhammed de ihtiyaç duydukları her anda TİKA'nın yanlarında olduğunu vurguladı.
Muhammed, "Doğu Afrika ülkelerinde etkili olan son 48 yılın en şiddetli kuraklığı Etiyopya'nın Somali eyaletinde de yoğun olarak hissedilmektedir. Yapılan yardımlar için Türk halkına teşekkür ederim." dedi.
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