IKBY'nin 'bağımsızlık referandumu' önünde bir çok engel var

Siyasi uzmanlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani tarafından yeniden gündeme getirilen "bağımsızlık referandumu"nun önünde birçok engel bulunduğunu belirtiyor.
Iraklı uzmanlara göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) referandum için ortak komisyon kurarak kamuoyuna bağımsızlık için çok istekli oldukları izlenimini verseler de bölgedeki siyasi tablo nedeniyle kısa sürede somut bir gelişme beklemek doğru değil. IKBY'deki siyasi kriz, Bağdat hükümeti ve uluslararası camianın "üniter Irak" açıklamaları, sürecin önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor.
Iraklı akademisyenler ise sürecin "uzun ve zorlu" geçeceği görüşünde. Duhok Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Beyar Doski, "Bağdat'ın elinde referanduma karşı iki güçlü kart var. Bunlardan birincisi yasalar, ikincisi ise uluslararası camianın kararını etkileyecek diplomatik ilişkileridir." değerlendirmesinde bulundu.
Doski, "Bağdat, sadece ülkenin üniter yapısına zarar vereceğini de ileri sürerek Kürtlerle görüşme kapısını kapatabilir." ifadesini kullandı.
Erbil kentindeki Salahaddin Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Abdulhekim Hasro ise referandum çalışmasının kolay bir iş olmadığını ve Erbil'i uzun bir sürecin beklediğini söyledi.
Hasro, "Bu, emrivakiye getirilecek bir durum değil. Bağdat ile tüm seçeneklerin konuşulması lazım. Herkes çok iyi bilmeli ki bu zor ve uzun soluklu bir süreçtir." şeklinde konuştu.
Bağdat'taki Nahrain Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Dr. Vatik Haşimi ise IKBY'nin Irak'tan kopması gibi bir durumun yaşanmayacağı görüşünü savunarak, "Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ve bölgedeki ülkelerin karşı çıkması nedeniyle ufukta hiçbir Kürt devleti ilanı gözükmüyor." yorumunu yaptı.
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