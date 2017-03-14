15:12, 06 Nisan 2017 Perşembe

Kılıçdaroğlu: Yüzde 10 olan seçim barajı kalkmalı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim barajının düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Yüzde 10 barajı nedeniyle bazı kesimler temsil edilmiyor, bunun karşısındayız. Yüzde 10 olan seçim barajı kalkmalı, yüzde 1 alan herkes mecliste olmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada yaptığı konuşmada, katılımcılara bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, vatanını ve milletini seven bir vatandaş olarak görüşlerini açıklayacağını bildirdi.

Halk oylamasında rejim değişikliğine gidildiğini, demokratik parlamenterden vazgeçilip tek adamlığa gidileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "15 yıldır iktidardalar, arzu edip de çıkaramadıkları kanun var mı, yok. Parlamentoda da çoğunluk var. İstediğin kanunu, kararnameyi çıkarıyorsun o zaman bu rejim değişikliğine niye ihtiyaç duyuyorsun? 'TBMM ayak bağı' diyorlar, neden ayak bağı olsun, milli irade ayak bağı olur mu? Milli irade hepimizin. 4 partinin de temsilcisi, dolayısıyla neredeyse her vatandaşın temsilcisi vardır. Yüzde 10 barajı nedeniyle bazı kesimler temsil edilmiyor, bunun karşısındayız. Yüzde 10 olan seçim barajı kalkmalı, yüzde 1 alan herkes mecliste olmalı." ifadesini kullandı.