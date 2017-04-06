15:24, 06 Nisan 2017 Perşembe

Yurt dışında 793 bin seçmen oy kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 13 ülke ile gümrük kapılarında 793 bin 476 oy kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanıyor.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg, Norveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Romanya'daki temsilciliklerde 741 bin 553 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 51 bin 923 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 793 bin 476 seçmen tercihini yaptı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden şu ana kadar 454 bin 412'si oy kullandı. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranı yüzde 31,77 oldu.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 97 bin 600'ü sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da oy kullananların sayısı da 50 bin 126'ya ulaştı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 9 bin 572'si sandık başına gitti.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 16 bin 376'sı oy verdi.

KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 3 bin 854'ü, Hollanda'da 252 bin 841 seçmenden 19 bin 424'ü sandık başına gitti.

Oy verme işleminin bugün başladığı Romanya'da 6 bin 351 seçmenden 35'i tercihini yaptı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.