15:50, 06 Nisan 2017 Perşembe

Rusya St.Petersburg'da patlama oldu





Rusya'nın St. Petersburg kentinde şiddetli bir patlama oldu. Reuters'a bilgi veren tanıklar kimsenin yaralanmadığını ancak birkaç aracın hasar gördüğünü söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın St. Petersburg kentinde şiddetli bir patlama oldu. Reuters'a bilgi veren tanıklar kimsenin yaralanmadığını ancak birkaç aracın hasar gördüğünü söyledi. Patlama sonrası bina tahliye edildi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan şehirlerinden Rostov-na-Donu'da da bu sabah bir patlama meydana gelmişti.

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