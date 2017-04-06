16:05, 06 Nisan 2017 Perşembe

Mısır, Gazze'nin bir tünelini daha yıktı





Mısır Silahlı Kuvvetleri, Gazze sınırında büyük bir tüneli yıktığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin "Gazze'nin can damarı" olarak nitelendirilen tünellerden birini daha yıktığı bildirildi. Mısır Silahlı Kuvvetleri resmi sözcüsü Tamir er-Rifai bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze-Mısır sınırındaki en büyük yeraltı tünelinin tespit edildiği ve yıkıldığını belirtti. 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Kahire yönetimi daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyerek tünellere deniz suyu pompalamıştı.

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