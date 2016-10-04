16:43, 06 Nisan 2017 Perşembe

MİT'ten Adil Öksüz açıklaması





MİT Müsteşarlığı, "Adil Öksüz Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmamıştır" açıklaması yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz’ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır." denildi.

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