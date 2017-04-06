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Psikoloji Günleri'nde “İnsanı Anlamak”
Psikoloji Günleri'nde “İnsanı Anlamak”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez Psikoloji Günleri düzenleniyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda bu yıl ilk kez düzenlenen Psikoloji Günleri “İnsanı Anlamak” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Psikoloji Günleri’nin psikoloji eğitimi gören öğrenciler için son derece yararlı olacağını belirterek “Psikolojideki yeniliklerin konuşulacağı programda psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan değerli hocalarımız sunumlarıyla tecrübelerini paylaşacak” dedi.

Prof. Dr. Sırrı Akbaba: “Hayat okulundaki zorluklar bizi geliştiriyor”

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sırrı Akbaba da açılış konuşmasında kitaplardan öğrenilen bilgilerin önemli olduğunu ancak bunların davranışlarımıza geçirdiğimiz oranda önemli olduğunu söyledi. “Hayat okulu ise tamamen kendisini bizim davranışlarımızda gerçekleştiriyor yani hayat bize doğrudan davranış sunuyor ve biz de onu almak mecburiyetinde kalıyoruz” diyen Prof. Dr. Akbaba, “Yani eğitimin davranış geliştirme olduğunu düşünecek olursanız hayat doğrudan bizim davranışlarımızı değiştiriyor. İşte bu hayatın küçük bir parçası da üniversitelerdir. Burada da kimi zaman zorlandığınızı görüyorum. Bu şahsen hoşuma gidiyor çünkü zorlandığınız anda kişiliğinize yeni şeyler katılıyor. O nedenle karşılaştığımız her güçlük sizi yeniden bir kişilik gelişimine ve dönüşümüne uğrattığı için siz de sevinin, siz de geliştiğinizin farkında olun” tavsiyesinde bulundu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yelda İbadi’nin Psikoloji Günleri’n ilişkin verdiği konuşmasının ardından Prof.Dr. Nevzat Tarhan, “Terapide Duygu Düzenleme-Emosyon Regülasyon” başlıklı sunum yaptı.

 Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İnsanı anlamak için duygularını anlamak şart”

 İnsanı anlamanın ilk şartlarından birinin insanın duygularını anlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, 1990’lı yıllara kadar insanın sadece akıldan ibaret olduğunun düşünüldüğünü belirterek “1994 yılında nörobilimci Antonio Damasio’nun kaleme aldığı Descartes’in Yanılgısı kitabıyla psikolojide bir devrim yaşandı. Artık duygular bilimsel bir kategori olarak kabul ediliyor. Artık duygular sadece sanatçıların, edebiyatçıların ya da ilahiyatçıların değil bilim dünyasının da alanına giriyor. Teknoloji sayesinde izlenebiliyor, görselleştirilebiliyor. Biyolojik kanıt ve analizlerle bu tespit edilebiliyor. Bunun üzerine duyguların insan hayatı üzerindeki etkisi yeniden gündeme geldi. Bunun sosyal bilimle toplumdaki yaşantıyı etkilemesi de duygusal zekâ adıyla ortaya çıktı” dedi.

 Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Terapist zihindeki arızaları düzeltir”

 Bebeklikte güven duygusu, evlilikte duygusal zekâ, aşkın kimyası, 10 adımda duygusal zekâ, negatif ve pozitif duygu ifadesi ölçeklerinden bahseden Prof. Dr. Tarhan, “Duygularımızı yönetmek aslında beynimizdeki kimyasalları yönetmek anlamına geliyor. İnsan doğru kararlar verirse doğru hedefe ulaşır. Biz bu nedenle Üsküdar Üniversitesi olarak boşuna Hayat Tercihtir demiyoruz, önemli olan tercihlerini doğru yapabilmek, kararları doğru verebilmektir. Aslında biz psikiyatristler ve psikologlar olarak insanın beyninin içindeki bir sorunu çözüyorsak bozuk konneksiyonları düzeltiyoruz. Sebep sonuç ilişkilerini düzeltiyoruz yani biz insanların duygularını ve ruh hallerini tamir ediyoruz. Terapist budur, klinisyen budur; duygular arasındaki nedensellik ilişkisini kurabiliyorsa duygu düzenlemesini yapabiliyorsa o kişinin zihinsel yönetimini yapıyordur zihnindeki arızaları düzeltiyor demektir” diye konuştu.

Programın öğleden sonraki bölümüne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya “Hollanda Travması” başlıklı bir konuşma yaparken program kapsamında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter, “Sosyal Bilgi: Doğrular, Yanlışlar ve Gerçekler”, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Yavuz Güler, “Psikoterapide Sanat”, Psikolog Yrd.Doç.Dr. Ozanser Uğurlu “İyi Hissetmeyi Seç”, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tayfun Doğan, “Mental İyi Oluş” ve Psikiyatrist Prof.Dr. Aslıhan Dönmez, “İnsanı Anlama Yolunda Bilişsel Davranışçı Terapi” başlıklı sunumlar yaptı.



İlgili Konular nevzat tarhan Üsküdar Üniversitesi insanı anlamak
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