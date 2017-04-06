Amerika’da ödül alan Türk Robotik takımı Türkiye'ye dönüyor

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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, sayısız başarılarına bir yenisini ekleyerek, Amerika Kaliforniya’da düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman’s Award’u ülkemize kazandırdı.
Geçtiğimiz yıllarda JudgesAward ve Team SpiritAward gibi ödülleri kazanarak ülkemizi Amerika’da en iyi şekilde temsil eden “INTEGRA 3646”, FIRST Robotics Competition’da ikinci kez Chairman’s Award’ün sahibi olan ilk ve tek Türk takımı oldu.
Ödülleriyle birlikte Türkiye’ye dönecek olan takımımız 7 Nisan Cuma günü saat 11.00’de BUEK Başkanı Enver Yücel ile bir araya gelerek yarışmadaki heyecanlarını paylaşacaklar.
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, Kaliforniya’da düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman’s Award’u ülkemize kazandırdı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sağlam, huzurlu ve esenlikle eğitim alabileceği bir ortamı oluşturmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracağız" dedi
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre LYS başvuruları bugün başladı. Başvurular yaklaşık 2 hafta sürecek.
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İlkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yarın yapılacak. Sınavın başlama saati olan 10.00'dan 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak
Bulgaristan'ın Vizyon ile Türkiye'nin Trakya Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Anlaşması imzalandı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, adaylara ve velilere yardımcı olmak için 10 farklı dünya sıralamasında, 159 Türk üniversitesinin yerlerini gösteren bir rapor hazırladı.
Üniversite adaylarının merakla beklediği YGS sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor
Üniversite tercih rehberi YÖK Atlas'ın verilerine göre, lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacak adaylar binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi
Geçen yıl içerisinde sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçları açıklandı.
Antalya'dan Cerablus'a gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, törenle uğurlandı
Geç kaldıkları için YGS'ye giremeyen öğrenciler, KDK'ya başvuru yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca, açık öğretim kurumları 2. dönem sınavları, bu hafta sonu yapılacak
ÖSYM, KPSS ücretlerinde değişikliğe gitti. Bu yıl yapılan zamma yönelik eleştirilerin ardından test bazlı ücretlendirmeden vazgeçildi. ÖSYM Yönetim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sınavlarında oturum başına 40 lira ücret alınmasına karar verildi.