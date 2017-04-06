16:59, 06 Nisan 2017 Perşembe

Amerika’da ödül alan Türk Robotik takımı Türkiye'ye dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, sayısız başarılarına bir yenisini ekleyerek, Amerika Kaliforniya’da düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman’s Award’u ülkemize kazandırdı.

Geçtiğimiz yıllarda JudgesAward ve Team SpiritAward gibi ödülleri kazanarak ülkemizi Amerika’da en iyi şekilde temsil eden “INTEGRA 3646”, FIRST Robotics Competition’da ikinci kez Chairman’s Award’ün sahibi olan ilk ve tek Türk takımı oldu.

Ödülleriyle birlikte Türkiye’ye dönecek olan takımımız 7 Nisan Cuma günü saat 11.00’de BUEK Başkanı Enver Yücel ile bir araya gelerek yarışmadaki heyecanlarını paylaşacaklar.