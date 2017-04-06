AB, Kuzey Kore’ye yaptırımları genişletiyor

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Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı.
AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olarak alınan yaptırım kararlarının genişletildiğini bildirdi.
Buna göre, AB’nin Kuzey Kore’ye yönelik yatırım yasaklarına, konvansiyonel silah sanayisiyle ilgili olan metalürji, madencilik, metal işçiliği, havacılık sektörleri eklendi. Ayrıca Kuzey Kore’ye bilgisayar, madencilik, kimya ve rafineri gibi sektörlerde hizmetlerin sunulması yasaklandı.
AB'nin Kuzey Kore sınırlayıcı tedbirleri çerçevesinde 4 kişi daha yaptırım listesine eklendi.
AB şubat ayında, Kuzey Kore'yle kömür, demir ve demir cevheri ticaretini sınırlandırmış, bu ülkeden bakır, nikel, gümüş ve çinko ithalatını yasaklamıştı. Kuzey Kore ulaştırma sektörüne yönelik helikopter ve gemi satışı yasaklanırken, finans sektörüne yönelik sınırlandırmaların daha sıkı uygulanması kararlaştırılmıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek eğitim ve bilimsel çalışmaların ve iş birliklerinin durdurulması karara bağlanmıştı.
AB'nin Kuzey Kore’ye yönelik ilk yaptırımları 2006 yılında başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.
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AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları genişletmeye karar verdi
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