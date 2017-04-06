17:16, 06 Nisan 2017 Perşembe

Kosova, Dünya Yahudi Kongresi’ne girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Dışişleri Bakanlığı’nın yoğun çabaları sonucu Kosova, Dünya Yahudi Kongresi’ne (WJC) gözlemci üye ülke olarak kabul edildi.

Haberi kamu ile paylaşan Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, dünyada en önemli Yahudi örgütlerinden biri ile yakınlaşmayı büyük bir başarı olarak değerlendirdi.

“Dünya Yahudi Kongresi’ne gözlemci üye ülke kabul edildiğimiz haberini teyit etmek mutluluğunu yaşıyorum. Uzun yıllar lobicilik ve birçok ülkelerde görüşmelerden sonra sağlanan bu büyük başarı haberini aldıktan sonra sizlere paylaşıyorum.” dedi Enver Hoxhaj konuyla ilgili açıklamasında.