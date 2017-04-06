Kongo Cumhuriyeti FETÖ okullarını Maarif Vakfına devretti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Maarif Vakfı (TMV( Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMV heyetinin, Kongo Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunduğunu söyledi.
Hükümet yetkilileriyle yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandığını ve FETÖ'yle bağlantılı bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve 2 binanın TMV'ye devredildiğini belirtti.
Bu ülkelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilcisi sıfatıyla gittiğini ve ilgili makamlara Erdoğan'ın özel mektubuyla mesajını ilettiklerini dile getiren Yavuz, Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun, Türkiye'de istikrarın devamını ve 16 Nisan halk oylamasında olumlu bir sonuç çıkmasını temenni ettiğini aktardı.
Yavuz, şunları kaydetti:
"Nguesso, 'İstanbul bize Çin'den daha yakındır. Kongo Cumhuriyeti, Türkiye ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istiyor. TMV'nin Kongo'da eğitim ve öğretim faaliyeti gerçekleştirecek olması iki ülke arasındaki ilişkiler adına son derece önemli. Gençlerimizin Türkiye'de burslu eğitim görecek olmasından da son derece memnunuz. TMV, açacağı okullarla tüm dünyada kaliteli nesiller yetişmesine vesile olacak' dedi."
Yavuz ayrıca devralınan okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmaması için eğitime ara vermeyeceklerinin altını çizdi.
FETÖ'yle mücadelenin içeride ve dışarıda devam ettiğini vurgulayan Yavuz, "Afrika'nın neresinde olursa olsun mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.
Heyette Yavuz'un beraberinde Türkiye Cumhuriyeti Brazzaville Büyükelçisi Can İncesu ve TMV Afrika Masası Uzmanı İbrahim Baran da yer aldı.
TMV'nin Afrika'da anlaşma imzaladığı ülke sayısı böylece 15'e çıkmış oldu.
Kıtada şimdiye kadar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Gine, Nijer ve Sudan'da FETÖ'ye ait 31 okul, 16 bina ve 15 öğrenci yurdunu devralan vakıf, Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Burkina Faso ve Madagaskar'da okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anlaşma imzaladı. Ayrıca, Cibuti ve Sao Tome'de Maarif Okullarının açılması için anlaşmalar imzalandı.
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